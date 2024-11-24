Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet başkanı ile görüştü

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İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında ticaret hacminin genişletilmesi başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgedeki gerilimleri sonlandırmak için gayretlerini sürdürdüğünü, barış süreçlerine katkı vermeye devam edileceğini belirtti."

BİR KRİTİK GÖRÜŞME DE YARIN

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte yarın Türkiye’ye geliyor. Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya gelecek. Rutte ayrıca Türk savunma sanayi temsilcileriyle görüşecek ve TUSAŞ tesislerini ziyaret edecek. Genel sekreterin Anıtkabir’e giderek çelenk bırakması da bekleniyor.

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Rutte’nin Ankara temaslarında Suriye’de YPG/PKK terör örgütünün varlığı, Ukrayna-Rusya savaşında potansiyel olarak Türkiye’nin arabuluculuk rolü üstlenmesi ve diğer ikili konuların gündeme gelmesi bekleniyor.