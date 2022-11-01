Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.



TAHIL SEVKİYATI ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tahıl sevkiyatına ilişkin İstanbul Mutabakatı'nın uygulanmasıyla ilgili sorunların çözümü noktasında tüm taraflar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmayı sürdürdüklerini söyledi.

Birçok konuda olduğu üzere bu meselede de çözüm odaklı bir iş birliğini tesis edeceklerine emin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl krizini yapıcı yaklaşımla çözmeleri durumunda, müzakerelere dönüş yolunda atılacak adımları da teşvik etmiş olacaklarını aktardı.



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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valday Tartışma Kulübü toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye ve kendisi hakkındaki samimi ifadeleri için Rusya Devlet Başkanı Putin’e teşekkür etti.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZELENSKİ İLE DE GÖRÜŞECEK



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bir kaç saat önce tahıl krizi ile ilgili yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorunun çözümü için Ukrayna lideri Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini duyurmuştu.



RUSYA ANLAŞMAYI ASKIYA ALDIĞINI DUYURMUŞTU

Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Kırım'daki gemilere yapılan saldırıların ardından Tahıl Koridoru anlaşmasına katılımını askıya aldığını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması konusunda açıklamalarda bulunmuş ve anlaşmanın gereği olarak Rus tahılını ve gübresini kapsayan yaptırımların tam olarak kalkmadığını belirtmişti.