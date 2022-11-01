Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Erdoğan#Putin#RUSYA
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 16:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderlerin görüşmede askıya alınan tahıl sevkiyatını görüştüğü öğrenildi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

TAHIL SEVKİYATI ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tahıl sevkiyatına ilişkin İstanbul Mutabakatı'nın uygulanmasıyla ilgili sorunların çözümü noktasında tüm taraflar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmayı sürdürdüklerini söyledi.

Birçok konuda olduğu üzere bu meselede de çözüm odaklı bir iş birliğini tesis edeceklerine emin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl krizini yapıcı yaklaşımla çözmeleri durumunda, müzakerelere dönüş yolunda atılacak adımları da teşvik etmiş olacaklarını aktardı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

PUTİN'E TEŞEKKÜR

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valday Tartışma Kulübü toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye ve kendisi hakkındaki samimi ifadeleri için Rusya Devlet Başkanı Putin’e teşekkür etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZELENSKİ İLE DE GÖRÜŞECEK

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bir kaç saat önce tahıl krizi ile ilgili yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorunun çözümü için Ukrayna lideri Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini duyurmuştu.

RUSYA ANLAŞMAYI ASKIYA ALDIĞINI DUYURMUŞTU

Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Kırım'daki gemilere yapılan saldırıların ardından Tahıl Koridoru anlaşmasına katılımını askıya aldığını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması konusunda açıklamalarda bulunmuş ve anlaşmanın gereği olarak Rus tahılını ve gübresini kapsayan yaptırımların tam olarak kalkmadığını belirtmişti.

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Erdoğan#Putin#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Seul’deki felaket nasıl oldu Bu izdihamlar neden oluyor

Seul’deki felaket nasıl oldu? Bu izdihamlar neden oluyor?

#Seul
Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak
İki satırı bir araya getiremez demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harrynin yazdıklarını bekliyor

'İki satırı bir araya getiremez' demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harry'nin yazdıklarını bekliyor

#Prens Harry

BAKMADAN GEÇME!

Seul’deki felaket nasıl oldu Bu izdihamlar neden oluyor

Seul’deki felaket nasıl oldu? Bu izdihamlar neden oluyor?

#Seul
Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak
İki satırı bir araya getiremez demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harrynin yazdıklarını bekliyor

'İki satırı bir araya getiremez' demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harry'nin yazdıklarını bekliyor

#Prens Harry