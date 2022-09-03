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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

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#Erdoğan#Putin#Görüşme
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2022 13:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider görüşmede ikili ilişkiler, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki son gelişmeler ve İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasının uygulanma sürecini değerlendirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin Basın Servisi, liderlerin görüşmesine dair açıklama yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lider Mihail Gorbaçov'un ölümü nedeniyle Devlet Başkanı Putin'e taziyelerini ilettiği aktarıldı. Yayınlanan yazılı açıklamada, "Türk lider, SSCB'nin eski devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un ölümü nedeniyle taziyelerini iletirken Rusya ve dünyanın yakın tarihindeki önemli rolünde dikkat çekti" denildi.

5 AĞUSTOS'TAKİ GÖRÜŞME DEĞERLENDİRİLDİ

Açıklamanın devamında 5 Ağustos'ta, Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşen yüz yüze görüşmenin de değerlendirildiği aktarılarak, "5 Ağustos'ta Soçi'de gerçekleştirilen üst düzey görüşmelerde varılan anlaşmalar kapsamında Rusya ve Türkiye arasındaki çok yönlü işbirliğinin daha da geliştirilmesi konuları ele alındı. Enerji sektöründe ortak stratejik projelerin teşviki de dahil olmak üzere ticari ve ekonomik bağları genişletme niyetleri vurgulandı" ifadeleri kullanıldı.

TAHIL ANLAŞMASI VE ZAPORİJYA

Açıklamada ayrıca İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasının uygulanması noktasında da liderlerin fikir alışverişinde bulunduğu belirtilerek, "Ukrayna'daki duruma da değinildi. Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik UAEA misyonunu organize etmedeki yapıcı rolüne dikkat çekti. 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın arabuluculuğunda imzalanan tahıl anlaşmasının uygulanma süreci değerlendirildi" denildi.

 

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#Erdoğan#Putin#Görüşme

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