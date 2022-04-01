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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşecek!

#Erdoğan#Putin#Zelenski
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşecek

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı. Ukrayna krizi için temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de Ukrayna lideri Zelenski ile görüşmüştü.

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Kremlin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in bugün görüşeceğini açıkladı. Görüşmede bölgede yaşanan son gelişmelerin ve İstanbul zirvesinin konuşulması bekleniyor. 

DÜN DE ZELENSKİ İLE GÖRÜŞTÜ

Savaşın başladığı günden bu yana arabuculu ve kolaylaştırıcı rolü ile Ukrayna krizinde kilit rol oynayan Türkiye'nin iki taraf ile de temasları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün akşam da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul’da yaptıkları müzakere toplantısı ele alındı. Görüşmede Erdoğan, Putin-Zelenski zirvesi için ev sahipliği yapma önerisini yineledi.

Görüşmede, Zelenski'nin Ukrayna ve Rusya heyetlerinin görüşmesine ev sahipliği yaptığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği bildirildi.

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ÇAVUŞOĞLU DA DUYURMUŞTU: 'CUMHURBAŞKANIMIZ PUTİN İLE GÖRÜŞECEK’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün yaptığı açıklamasında İstanbul’daki Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin, "İstanbul'da anlamlı bir ilerleme var, bunun devam etmesi gerekiyor, sonuçlanması gerekiyor. Temaslarımıza ara vermeden her düzeyde devam ediyoruz. Bir taraftan biz müzakere heyetleri ile görüşüyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımız liderler ile görüşüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Putin ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Barışa giden bir ateşkesin tesis edilmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

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