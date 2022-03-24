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Son dakika: NATO Zirvesi’nde aile fotoğrafı! Tarihi görüşme… Türkiye çözüm için devrede…

#Erdoğan#Macron#NATO
Son dakika: NATO Zirvesi’nde aile fotoğrafı Tarihi görüşme… Türkiye çözüm için devrede…

NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi bugün Brüksel'de başladı. Kritik zirveye katılan devlet başkanları aile fotoğrafında bir araya geldi. Zirveye katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

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Rusya-Ukrayna savaşı gündemi ile toplanan NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi bugün Brüksel'de başladı. Krizin başından beri savaşın sonlandırılmasına dönük mekik diplomasisi yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gün içinde başta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg olmak üzere ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson gibi liderlerle ikili görüşmeler yapması planlanıyor.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

Zirveye katılmak için Brüksel’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Karargahı'na geçti. Erdoğan, daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Son dakika: NATO Zirvesi’nde aile fotoğrafı Tarihi görüşme… Türkiye çözüm için devrede…

Liderler görüşme öncesi kameralara böyle poz verdi

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AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Kritik zirveye katılan devlet başkanları aile fotoğrafında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Macron ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası aile fotoğrafında katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekimi sırasında en ön sırada İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yanında yer aldı. Erdoğan, çekim öncesi liderlerle el sıkışarak kısa süreli sohbet etti.

Son dakika: NATO Zirvesi’nde aile fotoğrafı Tarihi görüşme… Türkiye çözüm için devrede…

YÜRÜTTÜĞÜ DİPLOMASİ TRAFİĞİNİ ANLATACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede hem NATO’nun birlik ve dayanışması hem de bundan sonraki dönemde müttefikler arasındaki ilişkilerin hangi temel ilkeler üzerine bina edilmesi gerektiğiyle ilgili önemli mesajlar verecek.

Son dakika: NATO Zirvesi’nde aile fotoğrafı Tarihi görüşme… Türkiye çözüm için devrede…

Erdoğan-Macron görüşmesinden bir kare

Erdoğan, ayrıca görüşeceği liderlere Türkiye’nin savaşın sonlandırılmasına dönük çabalarının yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile yaptığı telefon görüşmeleriyle ilgili bilgi verecek. Türkiye’nin istikrar, barış ve müzakere için bugüne kadar sürdürdüğü çabaları paylaşacak olan Erdoğan, zirvede Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerde gündeme gelen 6 maddeyle ilgili de atılabilecek adımlar hakkında mevkidaşlarıyla görüş alışverişinde bulunacak.

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YENİ KARARLAR ALINACAK

Zirve öncesi açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının sonuçlarını ele alınacağını, Çin'in bu krizdeki rolünün tartışılacağını ve NATO'nun savunmasını güçlendirmek için atacağı adımlar hakkında yeni kararlar alınacağını belirtti. 

Stoltenberg yaptığı açıklamada, "Rusya'da savaşa karşı konuşan sesleri duyuyoruz bu sesler önemli. Sahada, denizde ve havada birlik olmalıyız ve ortak tavır almalıyız" ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Stoltenberg zirve öncesi yaptığı açıklamada, “Zirvede savaş krizini birlikte ele alacağız. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy NATO liderlerine hitap edecek” dedi.

Stoltenberg, zirvede alınacak kararlar arasında Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'da 4 yeni NATO savaş grubu ilan edilmesi, NATO'nun tüm kara, deniz, hava ve uzay alanlarında duruşunu güçlendirmesi, Ukrayna'ya ek destek sağlanması ve Rusya’nın saldırıları nedeniyle risk altındaki müttefik ülkelere desteğin artırılması kararlarının bulunduğunu ifade etti.

Son dakika: NATO Zirvesi’nde aile fotoğrafı Tarihi görüşme… Türkiye çözüm için devrede…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.

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