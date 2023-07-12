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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya başbakanı ile bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Erdoğan#Nato#Pedro Sánchez
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 11:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında İspanya başbakanı Pedro Sánchez ile bir araya geldi.

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Kritik NATO zirvesi Litvanya’nın başkenti Vilnius’tadevam ediyor. NATO devlet ve hükümet başkanları, bugün zirvenin ikinci oturumuna katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında ikili görüşmelerine devam ediyor. Erdoğan, temasları kapsamında bugün de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.

PEŞ PEŞE KRİTİK GÖRÜŞMELER

Erdoğan dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmişti.

 

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#Erdoğan#Nato#Pedro Sánchez

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