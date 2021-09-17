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Son dakika: Cumhurbaşkanı açıkladı: İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üye olarak kabul edildi

#İran#Şanghay İşbirliği Örgütü#İbrahim Reisi
Son dakika: Cumhurbaşkanı açıkladı: İran, Şanghay İşbirliği Örgütüne tam üye olarak kabul edildi

Son dakika haberine göre İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üye olarak kabul edildi. Haberi Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi duyurdu.

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Son dakika haberine göre İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üye olarak kabul edildi. Haberi Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi duyurdu.

Reisi, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen ŞİÖ 21. Devlet Başkanları Zirvesi'nde konuştu.

Bugünkü zirvede İran'ın ŞİÖ'ye tam üye olarak kabul edildiğini duyuran Reisi, "Bölgesel düzeyde gerçek barış ve iş birliğini sağlamak için birkaç fırsattan biri olan bu önemli ve etkili toplantıya katılmaktan duyduğum memnuniyetimi ifade etmeme izin verin. İran'ın daimi üyeliği vesilesiyle tüm üyelere samimi teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı açıkladı: İran, Şanghay İşbirliği Örgütüne tam üye olarak kabul edildi

Uluslararası sistemin kutuplaşmaya ve bağımsız devletler lehine gücün yeniden dağılımına doğru değiştiğini belirten Reisi, ŞİÖ'yü ekonomik, siyasi ve demografik değerlere sahip bir örgüt ve küresel çok taraflılık için "itici bir güç" olarak niteledi.

İran'ın dış politikasının uluslararası kuruluşlara aktif katılım, çok taraflılık, iş birliği ve karşılıklı saygı üzerine kurulduğunu aktaran Reisi, "Dünya yeni bir döneme girdi. Hegemonya ve tek taraflılık ortadan kalkıyor. Uluslararası sistemdeki güç bağımsız devletler lehine değişiyor." diye konuştu.

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#İran#Şanghay İşbirliği Örgütü#İbrahim Reisi