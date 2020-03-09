Son dakika: Corona virüs Bangladeş'e sıçradı
Bangladeş kötü haberi duyurdu. Ülkede 3 corona virüs vakası olduğu açıklandı
Bangladeş ilk corona virüs vakasını duyurdu. Sağlık Bakanlığı ülkede 3 corona virüs vakası olduğunu doğruladı.
2 erkek ve 1 kadın hastanın corona virüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. 3 vakanın Dhaka'da bir hastanede tedavi altına alındığı bilgisi paylaşıldı.
2 erkeğin İtalya'dan yeni döndüğü ifade edildi. Kadın hastanın da İtalya'dan dönen erkeklerden birinin yakını olduğu belirtildi.
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