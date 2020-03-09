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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 09.03.2020 - 11:13,Son Güncelleme:/

Son dakika: Corona virüs Bangladeş'e sıçradı

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Son dakika: Corona virüs Bangladeş'e sıçradı
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Bangladeş kötü haberi duyurdu. Ülkede 3 corona virüs vakası olduğu açıklandı

Bangladeş ilk corona virüs vakasını duyurdu. Sağlık Bakanlığı ülkede 3 corona virüs vakası olduğunu doğruladı.

2 erkek ve 1 kadın hastanın corona virüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. 3 vakanın Dhaka'da bir hastanede tedavi altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

2 erkeğin İtalya'dan yeni döndüğü ifade edildi. Kadın hastanın da İtalya'dan dönen erkeklerden birinin yakını olduğu belirtildi.

 

 

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