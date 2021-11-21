Son dakika: Çin'in Uygur zulmü gizli kamerada... Görüntüler dünyayı şoke etti

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Dünya, Guan Guan isimli aktivist tarafından gizli kamera ile çekilen görüntüleri konuşuyor.

Pekin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini gözler önüne seren görüntüler ortaya çıktı

Kimliği bilinmeyen aktivist Guan bölgedeki sekiz şehri ziyaret etti ve yüksek riskli yolculuğu sırasında 18 kamp keşfetti

Guan tarafından çantaya gizlenen bir kamera ile çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu ve dünyanın gündemine oturdu.

Aktivist, Buzzfeed haber sitesinde 2017'den beri inşa edilen 268 olası gözaltı yerini belirlemek için uydu resimlerini kullanan raporundan ilham aldığını belirtti.

Guan, iki yıl önce bölgeyi bisikletle dolaşmıştı ve Uygur dilinin okullarda yasaklandığını ve halkın kamplara gönderildiğini duyurmuştu.

Çinli aktivist yabancı gazetecilerin bölgeye girişinin yasak olduğunu öğrendikten sonra, baskıyı belgelemek için geri dönmeye karar verdi.

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Amerikan BuzzFeed haber sitesinin Çin'in resmi kayıtlarına, kamplarda bulunanlardan aldığı bilgilere ve uydulardan temin ettiği görüntülere dayandırdığı haberinde, bölgedeki 135 toplama kampın yakınına büyük fabrikaların kurulduğu tespit edildiği belirtilmişti.

Elde edilen görüntüler üzerinden yapılan incelemede, kurulan fabrikaların toplam alanının 19 milyon 500 bin metrekareye tekabül ettiği ve Çin'in halen oralarda fabrika kurma faaliyetlerine devam ettiği ifade edildi.

2016'da başlayan zorla çalıştırma faaliyetleri kapsamında, 1 milyondan fazla Uygur'un bu fabrikalarda çalıştırıldığına işaret edilen haberde, fabrikaların büyük bir çoğunluğunun 2018'de inşa edildiği bilgisine yer verildi.

Sitenin topladığı uydu görüntülerine göre, her kampta dikdörtgen, uzun, mavi çatılı ve çelikten yapılar dikkati çekti.