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Son dakika: Çin'in hipersonik füzesinden yeni bilgiler geldi... Pentagon teyakkuz durumunda

#ABD#Çin#Dünya
Son dakika: Çinin hipersonik füzesinden yeni bilgiler geldi... Pentagon teyakkuz durumunda

Dünya Çin'den gelen yeni haberlerin şokunu yaşıyor. Ortaya çıkan yeni bilgiler ABD için 'en kötü senaryonun' gerçek olduğuna işaret ederken, Pentagon'da görevli bilim insanlarının Çin'in yeni nesil füzesinin kapasitesini anlamakta güçlük çekiyor.

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Dünya yaklaşık iki yıldır tabiri caizse Koronavirüs ile yatıp Koronavirüs ile kalkıyor. 5 milyona yakın cana mal olan Kovid-19 gezegenimizi tehdit eden tek konu değil.

Özellikle son yıllarda ülkeler arasında artan gerilim ve askeri yatırımların hızla artması uzmanları bir hayli endişelendiriyor. ABD'den gelen açıklama bu endişenin boyutunu gözler önüne serdi.

BU SÖZLERLE İTİRAF ETMİŞLERDİ

Çin'in dünyadaki herhangi bir noktayı vuracak kabiliyete sahip hipersonik füzesi hakkında konuşan ABD'li yetkililer 'Çin'in gerisinde kaldık' sözleri ABD açısından durumun vahametini gözler önüne sermişti.

Ancak ortaya çıkan yeni bilgilere bakılırısa durum ABD açısından daha da karamsar bir tabloya işaret ediyor. Raporlara göre, Çin'in hipersonik nükleer silahı, ses hızından beş kat daha hızlı seyahat ederken ikinci bir füze ateşledi.

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BİLİME MEYDAN OKUYOR

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Pentagon çatısı altında bilimsel araştırmalar yapan DARPA'nın mercek altında aldığı silahın gizemi hala çözülebilmiş değil. Zira bilim insanları fizik kurallarını hiçe sayan bu durumu açıklamakta güçlük çekiyor.

Bazı Pentagon uzmanları, bunun havadan havaya bir füze olduğuna inanırken, diğerleri bunun füze savunma sistemlerinin hipersonik silahı vuramamaları için alınan bir önlem olduğunu düşünüyor.

DARPA'da görevli bilim insanlarının bu sorulara yanıt bulmak için teyakkuz durumunda olduğu da gelen bilgiler arasında.

NÜKLEER KAPASİTEYE SAHİP

Pek çok kaynağa göre, Pekin, nükleer kapasiteye sahip füzenin fırlatmasını ağustos ayında yaptı. Uzay sınırından önceki alçak yörüngeye kadar çıkan füze, daha sonra Dünya’ya doğru düşüşe geçti ve yerdeki hedefini 32 kilometre ıskaladı.

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'3. DÜNYA SAVAŞI' UYARISI

ABD’li emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ackerman’ın kaleme aldığı'2034: A Novel of the Next World War' (2034 Dünya Savaşı senaryosu) isimli kitap, geçtiğimiz dönemde yeni bir dünya savaşı çıkarma potansiyeline sahip bölge olarak Güney Çin Denizi gösterilmişti.

HANGİ SİLAHLAR KULLANILACAK?

Söz konusu kitap böyle bir savaşın yaşanması durumunda hangi silahların kullanılabileceği hakkında da bilgiler sunuyor. Buna göre, savaş alanına otonom yani insansız askeri araçlar hakim olacak.

Stavridis ve Ackerman konvansiyonel savaşın yanı sıra böyle bir çatışmada bir ilk yaşanacağı görüşünde. İkiliye göre, bu ölçekte bir savaşta iki tarafta 'düşman sistemleri'ni saf dışı bırakmak için geniş çaplı hack saldırıları düzenleyecek.

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Pek çok askeri uzman son yıllarda ülkelerin askeri harcamalarının hatırı sayılır düzeyde arttığının altını çiziyor. Global Firepower tarafından hazırlanan, rapor ise 2021'in en güçlü ordularını belirledi. Listede Türkiye de yer aldı.

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