Son dakika... Çin'den nükleer tehdit: Hedefteki ülkeyi açıkladılar!

ABD, İngiltere ve Avustralya arasında imzalanan 'nükleer anlaşma'nın yankıları sürüyor.

3 ülkenin bu anlaşması dünyanın gündemine birinci sıradan otururken Çin'den tehdit gibi açıklamalar geldi.

Çin Komünist Partisi'nin güdümündeki devlet medyası 'Bu anlaşma Avustralya'yı potansiyel nükleer hedef haline getirdi' manşeti ile resmen nükleer savaş tehdidinde bulundu.

Çin merkezli Global Times'ta yer alan makalede yeni denizaltıların potansiyel olarak ABD veya İngiltere tarafından sağlanan nükleer silahlarla donatılabileceği için Avustralya'nın diğer ülkeler için nükleer bir tehdit oluşturacağı iddiası yer aldı.

Analizde Çinli bir askeri uzmanın görüşlerine de yer verildi. Adı açıklanmayan uzman şu ifadeleri kullandı;

'Bu, Avustralya'yı nükleer bir saldırı için potansiyel bir hedef haline getirecek, çünkü Çin ve Rusya gibi nükleer silahlı devletler, Avustralya'nın ABD'nin stratejik taleplerine hizmet eden nükleer denizaltılarından kaynaklanan tehditle doğrudan karşı karşıya.'

İngiliz bu gelişmeyi okurlarına 'Dünya savaşının ayak sesleri' başlıkları ile duyurdu.

Dün, İngiltere, ABD ve Avustralya, nükleer denizaltılarda kullanılan teknolojinin paylaşılmasını da içeren savunma anlaşması yaptıklarını açıkladı.

Anlaşma ile mümkün olan en hızlı sürede, Avustralya'nın nükleer denizaltı kapasitesi elde etmesi amaçlanıyor. Avustralya toplamda 8 nükleer denizaltı hedefinde olduklarını açıkladı.

Çin'in 250 ila 350 nükleer silaha sahip olduğuna inanılırken, Amerika'nın cephaneliği 5.800 ve Rusya'nın toplam 6.375 nükleer silahı bulunuyor.

EMEKLİ AMİRAL TARİH VERİP UYARMIŞTI

ABD’li emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ackerman’ın kaleme aldığı'2034: A Novel of the Next World War' (2034 Dünya Savaşı senaryosu) isimli kitap, geçtiğimiz dönemde yeni bir dünya savaşı çıkarma potansiyeline sahip bölge olarak Güney Çin Denizi gösterilmişti.

Söz konusu kitap böyle bir savaşın yaşanması durumunda hangi silahların kullanılabileceği hakkında da bilgiler sunuyor. Buna göre, savaş alanına otonom yani insansız askeri araçlar hakim olacak.

Stavridis ve Ackerman konvansiyonel savaşın yanı sıra böyle bir çatışmada bir ilk yaşanacağı görüşünde. İkiliye göre, bu ölçekte bir savaşta iki tarafta 'düşman sistemleri'ni saf dışı bırakmak için geniş çaplı hack saldırıları düzenleyecek.