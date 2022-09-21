Son dakika... Çin'den flaş 'Ukrayna savaşı' açıklaması

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Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarını konuşuyor.

Sabah saatlerinde halka seslenen Rus lider ülkede kısmi seferberlik kararı aldığını duyurdu.

Bugünden itibaren geçerli olan karar kapsamında 300 bin kişi askere alınacak.

Kısa sürede dünya gündeminin bir numaralı maddesi haline gelen bu karar sonrası Çin'den flaş bir adım geldi.

Çin taraflara 'diyalog yoluyla ateşkes' çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, düzenlediği basın toplantısında, 'İlgili tarafları diyalog ve istişare yoluyla ateşkesi gerçekleştirmeye ve mümkün olan en kısa sürede tüm tarafların meşru güvenlik endişelerini giderecek bir çözüm bulmaya çağırıyoruz' dedi.

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