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Son dakika... Çin'den flaş 'Ukrayna savaşı' açıklaması

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Çin
Son dakika... Çinden flaş Ukrayna savaşı açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2022 14:14

AFP'de yer alan son dakika haberine göre, Çin, Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesinden sonra 'diyalog yoluyla ateşkes' çağrısında bulundu.

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Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarını konuşuyor.

Sabah saatlerinde halka seslenen Rus lider ülkede kısmi seferberlik kararı aldığını duyurdu.

Bugünden itibaren geçerli olan karar kapsamında 300 bin kişi askere alınacak.

Kısa sürede dünya gündeminin bir numaralı maddesi haline gelen bu karar sonrası Çin'den flaş bir adım geldi.

Çin taraflara 'diyalog yoluyla ateşkes' çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, düzenlediği basın toplantısında, 'İlgili tarafları diyalog ve istişare yoluyla ateşkesi gerçekleştirmeye ve mümkün olan en kısa sürede tüm tarafların meşru güvenlik endişelerini giderecek bir çözüm bulmaya çağırıyoruz' dedi.

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Çin