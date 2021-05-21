Son dakika: Çin'de şiddetli deprem!

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Madoi ilçesi olduğunu duyurdu.

Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde ölü ve yaralı olup olmadığı henüz açıklanmazken yerel hükümet, bazı binaların yıkıldığını duyurdu.

Çin'in kuzeybatısında yaklaşık 5 saat önce meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki bir depremde bir kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

AFAD'dan yapılan açıklamada "Çin’de uluslararası sismoloji merkezlerinin ilk belirlemelerine göre 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

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