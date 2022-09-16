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Son dakika: Çin'de korkutan yangın! Alevler gökdeleni sardı...

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#Çin#Yangın#Gökdelen
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2022 13:26

Çin'in Changsha kentindeki bir gökdelende başlayan yangın kısa sürede büyüdü ve büyük paniğe neden oldu. Hükümet yetkilileri ve itfaiyeden yapılan açıklamada yangında henüz bir can kaybının olmadığı belirtildi.

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Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha kentinde bulunan telekomünikasyon şirketi “China Telecom” binasında yangın çıktı. Binadan yoğun duman yükselirken, alevler tüm katlara yayıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcadı. Alevler uzun süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Son dakika: Çinde korkutan yangın Alevler gökdeleni sardı...

"HENÜZ CAN KAYBI YOK"

Hükümet yetkilileri konuya ilişkin ilk açıklamalarında yangında can kaybı olmadığını belirtti. İl itfaiye teşkilatı ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Yangın söndürüldü. Henüz herhangi bir can kaybı tespit edilemedi" ifadelerini kullandı.

KATLAR ALEVLER İÇİNDE KALDI

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Bölgeden gelen görüntülerde gökdelenden siyah dumanların yükseldiği görülürken bölgedeki görgü tanıkları bir çok katın alevler içinde kaldığını söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, üst katlardan yanan enkaz parçalarının aşağı düştüğü görüldü ve binadan kaçan düzinelerce insan olduğu iddia edildi.

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#Çin#Yangın#Gökdelen

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