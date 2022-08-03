Son dakika... Çin'de anaokuluna saldırı: Ölü ve yaralılar var!

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Çin'in güneydoğusundaki Jianxi eyaletinde bir anaokulunda bıçaklı saldırı meydana geldi.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI

Polis kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, saldırı neticesinde üç kişi öldü, altı kişi de yaralandı.Kurbanların yaşları açıklanmadı.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada saldırganın yerel saat ile 10.00'da özel bir anaokuluna saldırdığı bilgisine yer verildi.



48 yaşında olduğu öğrenilen zanlının firarda olduğu ve polisin her yerde onu aradığı belirtilirken şüpheli olduğu düşünülen bir adamın güvenlik kamerası görüntüleri yerel basınla paylaşıldı.

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Paylaşılan fotoğrafta adamın kafasında bir beyzbol şapkası ve yüzünde maske olduğu görüldü. Beyaz renk gömlek ve krem ​​renk pantolon ve giyen ve siyah bir el çantası taşıyan zanlının yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.



Ülkeyi sarsan olaydan gelen videolar ve fotoğraflar sosyal medyaya düştü. Görüntülerde polislerin ve öğretmenlerin çocukları kucaklarına alarak ambulanslara taşıdığı görüldü.



Vatandaşların ateşli silahlara sahip olmalarını kesinlikle yasaklayan Çin'de kitlesel şiddet suçları nadir görülür ancak son yıllarda bir dizi bıçaklama olayı yaşandı.

Saldırılar, yetkilileri güvenliği artırmaya zorladı ve bu tür şiddet eylemlerinin temel nedenlerine yönelik daha fazla araştırma yapılması çağrılarına yol açtı.