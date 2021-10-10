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Son dakika... Çin basını ABD'yi açık açık tehdit etti: İlk ortadan kaldırılacaklar ABD askeri personelidir!

#Çin#ABD#Tayvan
Son dakika... Çin basını ABDyi açık açık tehdit etti: İlk ortadan kaldırılacaklar ABD askeri personelidir

Çin - Tayvan gerilimi Pekin destekli basında yer alan tehdit gibi açıklamalar ile yükselmeye devam ediyor. Çin Komünist Partisi'nin güdümündeki devlet medyası ABD'yi hedef alarak '3. Dünya Savaşı' uyarısında bulundu ve 'Tayvan Boğazı'nda bir savaş patlak verdiğinde, ilk ortadan kaldırılacaklar ABD askeri personelidir' ifadelerine yer verildi.

 

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Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Dünya Çin'den gelen açıklamaları konuşuyor.

Zira Çin Komünist Partisi'nin güdümündeki devlet medyası açık açık '3. Dünya Savaşı' tehdidinde bulunmaya devam ediyor.

Çin merkezli Global Times'ta yer alan makalede Tayvan 'ana kara' olarak tanımlanırken Çin'in bölgede bir operasyon düzenlemesinin 'doğal hakkı' olduğunun altı çiziliyor.

Tayvan'ın yanında olduğunu açıklayan ABD'yi hedef alan makalede 'Tayvan Boğazı'nda bir savaş patlak verdiğinde, ilk ortadan kaldırılacaklar ABD askeri personelidir' ifadelerine yer verildi.

Aynı makalede ABD özel kuvvetlerinin Tayvan'da bulunmasının, Çin anakarasının 'istilası' anlamına geleceği iddia edildi ve 'Washington askerlerinin hayatını riske atıyor' sözleri ile gözdağı verildi.

Çin-Tayvan gerilimi büyüyor: Devlet medyasından

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EMEKLİ AMİRAL TARİH VERİP UYARMIŞTI

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ABD’li emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ackerman’ın kaleme aldığı'2034: A Novel of the Next World War' (2034 Dünya Savaşı senaryosu) isimli kitap, geçtiğimiz dönemde yeni bir dünya savaşı çıkarma potansiyeline sahip bölge olarak Güney Çin Denizi gösterilmişti.

Söz konusu kitap böyle bir savaşın yaşanması durumunda hangi silahların kullanılabileceği hakkında da bilgiler sunuyor. Buna göre, savaş alanına otonom yani insansız askeri araçlar hakim olacak.

Stavridis ve Ackerman konvansiyonel savaşın yanı sıra böyle bir çatışmada bir ilk yaşanacağı görüşünde. İkiliye göre, bu ölçekte bir savaşta iki tarafta 'düşman sistemleri'ni saf dışı bırakmak için geniş çaplı hack saldırıları düzenleyecek.

ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

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Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan’ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Tayvan Boğazı ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

 

 

 

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#Çin#ABD#Tayvan