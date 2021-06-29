Son dakika: Çin aşısı Sinovac Delta varyantına karşı etkili mi? İlk açıklama geldi

Hindistan'da salgının en yoğun olduğu dönemde ortaya çıkan Delta varyantı dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor.

Şu anda küresel anlamda en baskın koronavirüs tipi olarak kabul edilen Delta varyantı bugüne kadar Türkiye de dahil 80'den fazla ülkede görüldü.

DSÖ varyantı 'endişe verici' kategorisine alırken herkesin aklındaki soru 'aşılar bu varyanta karşı etkili mi' oldu.

Bu soruya yanıt Çin'den geldi. Sinovac sözcüsü Liu Peicheng, Kovid-19 aşısının Delta varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu.

Peicheng, Reuters'a yaptığı açıklamada aşılananlardan alınan kan örneklerine dayanan ön sonuçların, Delta varyantına karşı nötralize edici etkide üç kat azalma gözlemlendiği bilgisine yer verdi.

3. DOZ KORUYUCULUĞU ARTIRIYOR

Peicheng, üçüncü doz aşı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Peicheng, üçüncü doz uygulamasının, Delta varyantına karşı daha güçlü ve daha dayanıklı antikor reaksiyonunun ortaya çıkmasına yardımcı olacağını belirtti.

Çinli epidemiyolog Zhong Nanshan gazetecilere verdiği demeçte Çin aşılarının Delta varyantının neden olduğu semptomatik ve ciddi vaka riskini azalttığının altını çizdi.

Zhong, açıklamasında araştırmanın Guangzhou kentindeki enfeksiyonların analizine dayandığı bilgisine yer verdi.

Geçtiğimiz günlerde BioNTech ile birlikte koronavirüs aşısı üreten Pfizer, aşısının Delta varyantına karşı ne kadar etkili olduğunu açıklamıştı.

Pfizer'in İsrail'deki tıbbi direktörü Alon Rappaport, aşılarının Delta varyantına karşı yüzde 90 etkili olduğunu duyurmuştu.

UĞUR ŞAHİN DE ETKİLİ DEMİŞTİ

DSÖ tarafından da baskın hale geldiği konusunda uyarılar yapılan Delta varyantı konusunda Uğur Şahin'den de dün flaş bir açıklama gelmişti.

BioNTech Yönetim Kurulu Başkanı ve koronavirüse karşı en etkili aşılardan birinin yaratıcılarından olan Uğur Şahin aşılarının yeni ortaya çıkan varyantlar karşısında da etkili olduğunu belirterek, 'Şu anda aşımızı mevcut varyantlara uyarlamanın gerekli olduğuna dair bir kanıt yok' demişti.

DELTA VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?

Profesör Tim Spector, Delta varyantına yakalananlar arasında en çok baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi belirtiler görüldüğünü; genç yaştaki hastaların "daha ziyade ağır bir soğuk algınlığı geçiriyormuş gibi" hissedebildiğini söyledi.

Daha önce İngiltere Sağlık Hizmetleri tarafından Covid-19 belirtileri öksürük, ateş, koku ve tat kaybı olarak sayılıyordu.

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