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Son dakika... CIA'in 'UFO raporu' yayınlandı

#Cıa#UFO#Dünya
Son dakika... CIAin UFO raporu yayınlandı

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için hazırlanan UFO raporu yayınlandı. UFO'larla karşılaştığını iddia eden pilotların beyinlerini inceleyen ABD'li profesör çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

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ABD, CIA'in talebi üzerine hazırlanan UFO raporunu konuşuyor.

Ülkenin önde gelen eğitim kurumlarından Standford Üniversitesi'nde Patoloji Profesörü Garry Nolan, UFO'larla karşılaştığını iddia eden savaş pilotlarının beyinlerini inceledi.

Araştırma kapsamında bu kişilerin beyin MR'larını çeken Nolan, 'Bir sorun olduğunu görmeniz için tıp doktoru olmanıza gerek yoktu' dedi.

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Bazı pilotların beyinlerinin hasar gördüğünü belirten ABD'li profesör toplamda 100 kişiden alınan verileri analiz etti.

Bazı pilotların beyin MR'larında büyük beyaz lekeler görüldüğünü belirten Nolan, bunun bağışıklık sisteminin beyne saldığı ölü doku olduğunun altını çizdi.

ABD'li profesör geçtiğimiz yıllarda 'uzaylı bir bebeğe' ait olduğu iddia edilen iskeleti incelemiş ve bunun bir insana ait olduğu sonucuna ulaşarak tartışmalara son noktayı koymuştu.

NASA: İHTİMAL DAHİLİNDE

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Daha önce yayınlanan bir NASA raporunda ise kurum dünya dışı yaşamın var olma olasılığına 'kapalı olmadığının' altını çizmişti.

Söz konusu rapor henüz 'güvenilir bir kanıt' bulunmadığını söylese de, NASA'nın bilim misyonlarının 'Dünya'nın ötesinde kusursuz yaşam belirtileri bulmak amacıyla birlikte çalıştığı' bilgisine ev sahipliği yapmıştı.

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında eski Başkan Obama da UFO iddiaları ile ilgili çok konuşulacak açıklamalara imza atmıştı.

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Obama, hükümetin açıklayamayacağı UFO gözlemleri olduğunu doğrulamış ve 'Tam olarak ne olduklarını bilmiyoruz' demişti.

Obama'ya 51'inci Bölge ve orada uzaylı varlıklarının saklandığı yönündeki iddialar da sorulmuş eski başkan uzaylıların ve uzay gemilerinin gizli bir deposu olduğuna dair uzun süredir devam eden söylentileri şaka yollu bir şekilde reddetmişti.

Obama programda şu ifadeleri kullanmıştı;

'İşin doğrusu şu; gökyüzünde nesnelerin görüntüleri ve kayıtları var ve biz onların tam olarak ne olduklarını bilmiyoruz.'

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#Cıa#UFO#Dünya

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