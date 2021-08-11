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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 11.08.2021 - 14:10 | Son Güncelleme:

Son dakika...Cezayir'de orman yangını: Ölü sayısı 65'e yükseldi

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Son dakika...Cezayir'de orman yangını: Ölü sayısı 65'e yükseldi

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Cezayir'de çıkan orman yangınlarında ölü sayısı 65'e yükseldi. Ölenlerin 28'inin yangın ile mücadele eden askerler olduğu açıklandı.

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  • Cezayirde orman yangını: Ölü sayısı 65e yükseldi
  • Cezayirde orman yangını: Ölü sayısı 65e yükseldi
  • Cezayirde orman yangını: Ölü sayısı 65e yükseldi
  • Cezayirde orman yangını: Ölü sayısı 65e yükseldi
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Cezayir'de orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor.

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Cezayir'de çıkan orman yangınlarında ölü sayısı 65'e yükseldi.

Ölenlerin 28'inin yangın ile mücadele eden askerler olduğu açıklandı.

Orman yangınlarında başkentin doğusundaki Tizi Vizu eyaleti öne çıkarken yangınların çoğu Akdeniz sahil şeridindeki dağlık bölgede yaşanıyor.

Yangınlardan en çok etkilenen bölgeler arasında başkent Cezayir'in yaklaşık 100 kilometre doğusunda yer alan Tizi Vizu eyaleti öne çıkıyor. Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre Tizi Vizu'da 22, kuzeydoğudaki sahil şeridi çevresindeki Becaya ve Tarif eyaletlerinde 13, Cicel eyaletinde de 11 noktada yangınlarla mücadele devam ediyor.

Cezayir'in çoğunlukla Amazig (Berberi) nüfusunun yaşadığı ve ulaşımın zor olduğu bu dağlık bölgelerinde çıkan orman yangınlarında ekiplerin müdahale etmekte zorlandığı belirtiliyor. Cezayir ordusu da yangınla mücadele çalışmalarına katılıyor.

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