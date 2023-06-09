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Son dakika: Çernobil'den bu yana en büyük felaket... Ve Ukrayna acı bilançoyu açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Nova Kakhovka Barajı#Ukrayna#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 13:33

Ukrayna’nın güneyinde, Rus güçlerinin denetimindeki bölgedeki dev barajın patlamasının ardından, birçok yerleşim sel sularına gömüldü. Çernobil'den bu yana Avrupa'daki en büyük insan yapımı felaket olarak adlandırılan patlama sonrası dünyanın beklediği açıklama Ukrayna'dan geldi. Kiev acı bilançoyu açıkladı.

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Ukrayna'nın aylardır beklenen taarruzunun başlamasının ardından patlatılan Nova Kakhovka barajı Çernobil'den bu yana Avrupa'nın gördüğü en büyük felaket olarak adlandırılıyor.

On binlerce insanın tahliye edildiği bölgeden acı haber geldi.

Son dakika: Çernobilden bu yana en büyük felaket... Ve Ukrayna acı bilançoyu açıkladı

AFP'de yer alan son dakika haberine göre, baraj patlaması sonrası yaşanan sel nedeniyle en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klymenko, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında 13 kişinin de kaybolduğu bilgisine yer verdi.

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Rusya ise ölü sayısının 8 olduğu bilgisini paylaştı. Aynı açıklamada baraj patlaması sonucu yaşanan sel nedeniyle su seviyesinin önümüzdeki 10 gün boyunca yükselmeye devam edebileceği uyarısına da yer verildi.

ERDOĞAN'DAN İKİ LİDERE TEKLİF

Barajın yıkılması büyük bir insani felakete yol açarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifi ile Türkiye bir kez daha arabulucu rolünü üstlendi.

Son dakika: Çernobilden bu yana en büyük felaket... Ve Ukrayna acı bilançoyu açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, Erdoğan, görüşmede, patlamaya ilişkin, kapsamlı bir soruşturmanın hiçbir şüpheyle mahal vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu ifade etmişti.

AB: HER ŞEY RUSYA'YI İŞARET EDİYOR

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell 'Her şey Rusya'nın baraj ihlalinin arkasında olduğunu gösteriyor' dedi.

Borell açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Eğer olay Rus kontrolündeki bir bölgede gerçekleştiyse, saldırının arkasında başka birinin olabileceğine inanmak zor. Her halükarda, yerinden edilmiş insanlar için insani açıdan ve çevresel açıdan Ukrayna için sonuçlar korkunç, çünkü barajın yıkımı ekolojik bir felakete neden olacak.'

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Son dakika: Çernobilden bu yana en büyük felaket... Ve Ukrayna acı bilançoyu açıkladı

RUSYA İDDİALARI REDDEDİYOR

Ukrayna saldırının Rus güçleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtmiş, Rusya ise bu iddiayı reddetmişti.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus kontrolündeki Herson bölgesindeki Nova Kakhovka barajının yıkılmasının Ukrayna tarafından kasıtlı bir sabotaj olduğunu söylemişti.

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#Nova Kakhovka Barajı#Ukrayna#Dünya

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