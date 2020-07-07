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Dünya
DHA
Haber Giriş: 07.07.2020 - 17:46,Son Güncelleme:

Son Dakika... Çekya’da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

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Son Dakika... Çekya’da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
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Çekya’da iki yolcu trenini kafa kafaya çarpıştı. Çek medyası, ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü, çok sayıda da yaralının olduğunu duyurdu.

Çekya’nın Karlovy Vary kentinin kuzeyindeki Pernink kasabası yakınlarında iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı.

Yerel medya, kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda da yaralının olduğunu duyurdu.

Acil durum ekipleri bölgeye sevk edilirken, ambulans helikopterin de kaza noktasına gitmek üzere kalkış yaptığı belirtildi.

Yetkililer, kazaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

 

 

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