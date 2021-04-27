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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 27.04.2021 - 11:06 | Son Güncelleme:

Son dakika: Çekya'da İçişleri Bakanlığı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

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Son dakika: Çekya'da İçişleri Bakanlığı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

Son dakika haberine göre Çekya'da, Prag'da bulunan içişleri bakanlığı binası bomba tehdidi yüzünden boşaltıldı.

Sputnik'te yer alan son dakika haberine göre Çekya'nın başkenti Prag'da yer alan içişleri bakanlığı binası bomba tehdidi nedeniyle boşaltıldı.

Olayın İçişleri bakanı Jan Hamacek kabine değişiklikleriyle ilgili açıklama yapmadan birkaç saat önce gerçekleşti.

Jan Hamacek, Dışişleri Bakan Yardımcısı Jakub Kulhanek'in geçen hafta Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildiğini açıklayacaktı.

 

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