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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 14.09.2021 - 14:06 | Son Güncelleme:

Son dakika: Çekya Devlet Başkanı hastaneye kaldırıldı

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Son dakika: Çekya Devlet Başkanı hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberine göre Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Sputnik'te yer alan son dakika haberine göre 76 yaşındaki Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman hastaneye kaldırıldı.

Ayaklarında diyabetik nöropati sorunu yaşadığı bilinen ve bu nedenle son dönemde tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan Zeman'ın hastanede uzun süre kalabileceği bildirildi.

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