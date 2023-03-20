Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Mısır açıklaması... İsveç'e NATO mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Mevlüt Çavuşoğlu#Mısır#İsveç
Son dakika: Çavuşoğlundan Mısır açıklaması... İsveçe NATO mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 13:10

11 yıl aradan sonra Mısır'a giden ilk dışişleri bakanı olan Çavuşoğlu, Mısır'la karşılıklı büyükelçi atanması hakkında görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Çavuşoğlu, 'Cumhurbaşkanları bir araya gelirse onlar açıklasınlar diye planlıyorduk. Şimdi seçim zamanında bu bir araya gelme gecikirse, o zaman tekrar Cumhurbaşkanlarına arz edeceğiz, belki bir sonraki ziyarete hazırlanırız' dedi. Çavuşoğlu, İsveç'e de NATO mesajı verdi.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11 yıl sonra dışişleri bakanları düzeyinde Mısır'a yapılan ziyaretle ve dış politikalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Mısır'la karşılıklı büyükelçi atanması hakkında görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Çavuşoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Cumhurbaşkanları bir araya gelirse onlar açıklasınlar diye planlıyorduk. Şimdi seçim zamanında bu bir araya gelme gecikirse, o zaman tekrar Cumhurbaşkanlarına arz edeceğiz, belki bir sonraki ziyarete hazırlanırız.'

DOHA'DAKİ GÖRÜŞME DÖNÜM NOKTASI OLDU

İki ülke arasındaki bir olgunlaşma süreci yaşandığını kaydeden Çavuşoğlu, 'Aslında, Şukri'yle New York'ta da biz bu yol haritası üzerinde anlaşmıştık. Önce yardımcılarımız bir araya gelecekti, sonra üçüncü ülkede biz bir araya gelecektik, sonra Cumhurbaşkanlarımızın bir araya gelmesinin hazırlığını yapacaktık. Fakat Doha'da birden olumlu anlamda bir oldubitti oldu. Esas dönüm noktası Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Doha'daki görüşmesi oldu' dedi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBloombergden dikkat çeken analiz: Her şey bu tokalaşma ile başladıBloomberg'den dikkat çeken analiz: Her şey bu tokalaşma ile başladıHaberi görüntüle

Ticaretin 10 milyar dolara yaklaştığının altını çizen Çavuşoğlu, 'LNG ithalatı sebebiyle biraz denge onların lehine ama biz bundan şikayetçi değiliz' dedi.

Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı ile özellikle bölgesel konularda açık ve net bir şekilde görüş alışverişinde bulunulduğunu, heyetler arası görüşmede de her konunun ele alındığını ifade etti.

Mısırlı mevkidaşını Ankara'ya davet ettiğini belirten Çavuşoğlu, 'Diplomatik ilişkilerimizi en üst düzeye çıkarma konusunda mutabık kaldık. Önümüzdeki süreçte hangi adımları atacağız onları değerlendirdik' ifadelerini kullandı.

Libya ve deniz yetki alanları anlaşması ile ilgili soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, 'Bizim Libya'yla yaptığımız deniz yetki alanları anlaşması, Mısır'ın aleyhine değil. Mısır'ın Yunanistan'la yaptığı anlaşma da bizim aleyhimize değil. O anlaşmada Mısır tarafı ilişkiler soğukken bile bizim kıta sahanlığımızın sınırlarına riayet etti' diye konuştu.

Gözden KaçmasınYunan gazeteden dikkat çeken seçim analizi... İşte 3 aşamalı planYunan gazeteden dikkat çeken seçim analizi... İşte 3 aşamalı planHaberi görüntüle

İSVEÇ'E NATO ÜYELİĞİ MESAJI 

Finlandiya'nın NATO üyeliği için onay alması sonrası İsveç'in tavrında bir değişiklik olup olmadığı sorusuna Çavuşoğlu şu yanıtı verdi;

Haberin Devamı

'Geçtiğimiz Cuma günü İSVEÇ Dışişleri Bakanı'yla da görüştüm. Finlandiya'yla ilgili böyle bir karar açıklayacağımızı, önce bizden duymalarını istediğimizi, ikili ilişkilerimize verdiğimiz önem ve onlara olan saygımızdan dolayı medyadan duymalarını istemediğimizi söyledim. Kendisi de, umarım NATO Zirvesi'nden önce bizim ki de sonuçlanır dedi. Ben de size bağlı dedim'

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mevlüt Çavuşoğlu#Mısır#İsveç

BAKMADAN GEÇME!

Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir

Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat! 'Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir'

#Çocuk Hakları
BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek

BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek?

#Misafir
16 yaşındayken öldürülmüştü, katili 47 yıl sonra bulundu... Bunca zamanın ardından ne diyebilirsiniz ki

16 yaşındayken öldürülmüştü, katili 47 yıl sonra bulundu... 'Bunca zamanın ardından ne diyebilirsiniz ki?'

#ABD