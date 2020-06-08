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Haber Giriş: 08.06.2020 - 17:12,Son Güncelleme:

Son dakika... Çavuşoğlu ile Lavrov'dan kritik görüşme

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Son dakika... Çavuşoğlu ile Lavrov'dan kritik görüşme
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede, turizm ve bölgesel konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede turizm ve bölgesel konular ele alındı.

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