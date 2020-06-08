İHA
Son Güncelleme:
Son dakika... Çavuşoğlu ile Lavrov'dan kritik görüşme
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede, turizm ve bölgesel konular ele alındı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede turizm ve bölgesel konular ele alındı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle