Son dakika... Çavuşoğlu ile Lavrov'dan kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede turizm ve bölgesel konular ele alındı.