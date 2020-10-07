Çatışmalar ne zaman bitecek? Aliyev'den son dakika açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'la devam eden çatışmalar hakkında kritik bir son dakika açıklaması geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Azerbaycan'ın Ermenistan'la barış görüşmelerine askeri çatışmaların akut evresi bittikten sonra döneceğini açıkladı.

Reuters'ın Rus TASS ajansına dayandırdığı habere göre Aliyev Türkiye'nin müzakere görüşmelerinde yer almaya hakkı olduğunu da belirtti.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise dün yaptığı açıklamada ülkesinin sadece Türkiye'nin Azerbaycan - Ermenistan çatışmalarında yer almaması koşuluyla ateşkes görüşmeleri yürüteceklerini belirtmişti.

ALİYEV: TÜRKİYE VE RUSYA UZUN VADELİ BARIŞIN TEMELİNİ ATAN BAŞLICA DEVLETLERDİR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Rus televizyonuna verdiği röportajda, “Rusya ve Türkiye uzun vadeli barışın temelini atan başlıca devletlerdir” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalindeki Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalarla ilgili Rus medyasına konuştu. Aliyev, Güney Kafkasya'nın büyük bir gücü ve komşusu olarak Türkiye'nin, aktif çatışmaların sona ermesinden sonra bir arabuluculuk misyonu yürütme hakkına sahip olduğunu belirtti. Aliyev açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "28 yıldır, mevcut arabuluculuk görevi herhangi bir olumlu sonuç alamadı. Aksine mevcut duruma yol açmıştır. Konuya pragmatik bir yaklaşım benimsemeli ve bölgede barışın tesisine ve işbirliğinin geliştirilmesine hangi devletlerin katkıda bulunabileceğini belirlemeliyiz. Sanırım bu devletler, her şeyden önce Rusya ve Türkiye’dir"