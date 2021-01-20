CANLI... Joe Biden ABD'nin 46'ncı Başkanı olarak göreve başlıyor... İşte son dakika gelişmeleri...

Dünyanın gözü ABD'de... Başkent Washington DC'de 20 Ocak günü oldukça hareketli geçiyor. ABD'nin 46'ncı Başkanı seçilen Demokrat Joe Biden, bugün 6 Ocak'taki kanlı baskına tanıklık eden Kongre binasının önünde kurulacak platformda yemin ederek göreve başlayacak. Başkan Yardımcısı seçilen ilk kadın ve ilk siyahi olarak tarihe geçen Kamala Harris de Biden ile birlikte yemin edecek.

25 BİN ASKER GÖREV YAPIYOR

6 Ocak'ta Başkan Donald Trump yanlıları tarafından basılan ve beş kişinin hayatına mâl olan Kongre binası eylemleri nedeniyle Washington'da üst düzey güvenlik tedbirleri alınmış durumda. Ulusal Muhafızlar başkente konuşlandırıldı. Joe Biden'ın göreve başlama töreni için yaklaşık 25 bin asker görev yapıyor.

İşte dakika dakika Joe Biden'ın yemin töreni...

18.45: BIDEN'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Joe Biden, Twitter hesabından bir paylaşım daha yaptı. Yeni ABD lideri olmak için dakikalar sayan Biden, eşine yönelik "Seni seviyorum Jill ve önümüzdeki bu yolculukta benimle birlikte olduğun için daha müteşekkir olamazdım" ifadelerini kullandı.

18.35: ESKİ BAŞKANLAR TÖRENDE

Eski başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton ile eski 'first lady'ler Michele Obama ve Hilary Clinton, Joe Biden'in yemin törenine katılmak için Kongre binasına geldiler. Eski başkan George Bush ve eşi Laura Bush da törene katılacak. Biden, Obama yönetiminde başkan yardımcısı görevindeydi...

18:25 BIDEN KONGRE BİNASINA GELDİ

Joe Biden, başkanlık yeminini edeceği Kongre binasına geldi. Biden'ın yanında yardımcısı Kamala Harris ve eşi Jill Biden da vardı.

18:20: WASHINGTON DC'DE BOMBA ALARMI

ABD'nin başkenti Washington DC'de yeni başkan Joe Biden'ın yemin töreni için dakikalar sayılırken, Yüksek Mahkeme bomba ihbarı üzerine boşaltıldı. Bomba ihbarının asılsız çıktığı açıklandı. ABD Yüksek Mahkemesi, ABD'nin 46'ncı Başkanı Joe Biden'ın yemin edeceği Kongre binasının karşısında bulunuyor.

17.15: BIDEN'DAN SON MESAJ

ABD'nin yeni başkanı Biden, TSİ 17.15'te Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, "Amerika'da yeni bir gün" mesajı verdi.

16.15: TRUMP BEYAZ SARAY'DAN AYRILDI

Bugün Türkiye saati ile (TSİ) 20.00 itibarıyla başkanlıktaki görev süresi sona erecek olan Donald Trump, Joe Biden'ın yemin töreninde yer almayacağını duyurmuştu. 3 Kasım seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla yenilgiyi bir türlü kabul etmeyen Trump, TSİ ile 16.15 sıralarında Beyaz Saray'dan helikopterle ayrılmıştı. Trump'ın Beyaz Saray'a son kez baktığı o anlarda, Joe Biden ve eşi Jill, başkentteki St. Matthew the Apostle Kilisesi'nde dua ediyordu.

BİLGİ NOTU: 200 BİN BAYRAK

ABD’de 400 bin kişinin ölümüne yol açan Covid-19 salgını yemin töreninin formatının değiştirilmesine yol açtı. Normal koşullarda, yüz binlerce kişi yemin töreni kutlamalarına katılmak ve tarihi devir teslime tanık olmak üzere başkent Washington’a gelirken, bu kez yalnızca 2 bin kişi törenlere katılacak. Töreni izlemek üzere parkta bulunamayacak olanları temsil etmek üzere alana 200 bin ABD bayrağı yerleştirildi.