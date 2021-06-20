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Dünya
AA
Haber Giriş: 20.06.2021 - 16:56 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Camiler geçici olarak kapatılmıştı... Ordudan ağır silahlarla kaçan Jürgen Conings ölü bulundu

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Son dakika haberler: Camiler geçici olarak kapatılmıştı... Ordudan ağır silahlarla kaçan Jürgen Conings ölü bulundu

Belçika'da özellikle Müslümanlara yönelik saldırı hazırlığında olduğu ifade edilerek haftalardır aranan aşırı sağcı firari asker ölü bulundu. Belçika federal savcılığı, ilk incelemenin ardından terör listesine alınan firari asker Jürgen Conings'in intihar ettiği sonucuna vardı

Belçika'da yaklaşık 1 ay önce birliğinden ağır silahlar çalarak ortadan kaybolan ve "terör tehdidi" oluşturduğu belirtilen firari aşırı sağcı asker Jürgen Conings'in ölü bulunduğu bildirildi.

Belçika basınındaki haberlere göre, aşırı sağcı askeri arama operasyonlarının yürütüldüğü ormanlık alanın yakınındaki Maaseik adlı kasabanın belediye başkanı, bisiklet gezintisi sırasında çevreye ağır koku yayan bir cesede rastladı.

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Her yerde arıyorlar... Belçikada büyük panik: Ölüm listesi ele geçirildi
Her yerde arıyorlar... Belçika'da büyük panik: Ölüm listesi ele geçirildi!

Belediye Başkanı Johan Tollenaere, polis ve itfaiyeye haber verdi. Yerel basındaki haberlere göre, cesedi ve bölgeyi inceleyen polis yetkilileri, cesedin Conings'e ait olduğunu bildirdi.

Kesin kararın verilmesi için cesede otopsi yapılacağı açıklandı. Savcılık yetkilileri, ilk incelemeler sonucunda Conings'in ateşli silahla intihar ettiğinin değerlendirildiğini ifade etti.

Son dakika haberler: Camiler geçici olarak kapatılmıştı... Ordudan ağır silahlarla kaçan Jürgen Conings ölü bulundu

 

Belçika ordusunda görev yapan aşırı sağcı asker Conings, tehdit içeren veda mektupları bırakarak geçen ay ortadan kaybolmuştu. Terör listesine alınan askeri bulmak için o tarihten bu yana düzenlenen operasyonlar sonuçsuz kalmıştı.

Ordudan firar ederken ağır silahlar çalan Conings'in tehditleri nedeniyle Belçika'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele koordinatörü virolog Marc Van Ranst ve ailesi güvenli bir yere götürülmüştü

Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etmişti... Camiler kapatıldı
Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etmişti... Camiler kapatıldı!

 

Ayrıca Conings'in camilere saldırı düzenleyebileceği ihtimaline karşı Limburg bölgesindeki bazı camiler kapatılmış, bazılarında da sıkı güvenlik tedbirleri alınmıştı.

Conings'in firarından sonra Belçika ordusundaki 30 kadar askerin radikal eğilimleri nedeniyle takip edildiği, Conings'in bunlardan biri olduğu açıklanmıştı. Buna rağmen özel eğitimli askerin neden silahlara erişimine izin verildiği eleştiri konusu olmuştu.

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