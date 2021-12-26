Son dakika: Burkina Faso'da saldırı... Onlarca kişi hayatını kaybetti!

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Burkina Faso'da dün meydana gelen silahlı saldırıda bilanço ağırlaşıyor.

Yetkililer cihatçı grupların bir konvoya pusu kurduğunu ve bu saldırıda 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hükümet, ölenlerin arasında orduyu desteklemek için kurulan Anavatanı Savunma Gönüllüleri (VDP) olarak bilinen bir öz savunma gücünün üyeleri olduğunu da söyledi.

VDP'de görev alan kişiler 14 günlük eğitim aldıktan sonra hafif silahlarla özellikle devriyelere ve gözetleme görevlerine gönderilirler.

Ülkenin kuzeyindeki saldırı sonrası 48 saatlik ulusal yas ilan edildi.