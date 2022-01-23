Son dakika: Burkina Faso'da darbe iddiası! Ülkede silah sesleri yankılanıyor...

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Burkina Faso'da bugün bazı askeri kışlalarda yapılan silahlı saldırılar üzerinin ordunun darbe yaptığı ve kontrolü ele geçirdiği iddia edilmişti. Hükümet sözcüsü Alkassoum Maiga yaptığı açıklamada, darbe iddialarını yalanlayarak halkı sakin olmaya çağırdı.

ÇOK SAYIDA ASKER TUTUKLANMIŞTI

Uzun bir darbe geçmişine sahip Batı Afrika ülkesinde "kurumları istikrarsızlaştırmaya" yönelik şüpheli bir komployla ilgili olarak bu ayın başlarında çok sayıda askerin tutuklanmıştı.

SİLAH SESLERİ VE YANGINLAR

Ouagadougou bölgesinden bir asker, "Sabahtan beri Gounghin'de Sangoule Lamizana kampından gelen silah sesleri duyuluyor" dedi. Bölge sakinleri de "gittikçe ağırlaşan yangından" söz ediyor.



Askeri kaynaklar, başkentin güneyindeki başka bir askeri kamp olan Baby Sy'de ve havaalanı yakınlarındaki bir hava üssünde de silah sesleri duyulduğunu doğruladı.

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AFP'ye verdiği demeçte, oradaki sakinler AFP'ye verdiği demeçte, kuzeydeki Kaya ve Ouahigouya kasabalarındaki kışlalarda da silah sesleri duyulduğunu söyledi.