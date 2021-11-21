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Son dakika: Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu

#Bulgaristan#Rumen Radev#Seçim
Son dakika: Bulgaristanda cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu

Bulgaristan'da ikinci turu yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini, resmi olmayan sandık çıkışı sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Rumen Radev kazandı.

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Alphe Research şirketinin anketine göre, Cumhurbaşkanı Radev ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova ikilisi, oyların yüzde 63,9'unu, Sofya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Anastas Gercikov ve Albay Nevyana Miteva ikilisi de yüzde 33,1'ini aldı.

Seçime katılanların yüzde 3'ü, "Kimseyi desteklemiyorum" seçeneğinden yana oy kullandı.

Bulgaristan'da 6 milyon 660 bin kayıtlı seçmenin düşük ilgisi nedeniyle sadece 2,5 milyon seçmen oy kullanırken, seçimdeki katılım oranı yüzde 33,7 düzeyinde kaldı.

Türkiye'den ilk turda yaklaşık 90 bin oy gelirken, ikinci turda oy sayısı 23 bin dolaylarında oldu.

Katılımın yüzde 40,23 olduğu ilk turda Radev-Yotova ikilisi oyların 49,42'sini, Gercikov-Miteva ikilisi 22,83'ünü almıştı.

"VATANDAŞLAR ARTIK SKANDALLARI İZLEMEKTEN YORULUP USANDI"

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, seçim sonrası "rekor düzeydeki" düşük katılımla ilgili yaptığı ilk yorumunda, "(Bu yıl 4. kez sandık başına giden) vatandaşlar artık seçimlere katılmaktan, manipüle edilmek ve yönetilen skandalları izlemekten yorulup usandı." dedi.

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Bulgaristan'da 1989'da sona eren komünist rejim sonrası 2016'da yine iki turda yapılan 8. cumhurbaşkanlığı seçimini, Rumen Radev, oyların yüzde 59,4'ünü alarak ile kazanmıştı. Katılım oranı da yüzde 51,62 olmuştu.

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#Bulgaristan#Rumen Radev#Seçim

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