Son dakika... Brezilya'da ürküten artış! Son 24 saatte Corona Virüsten 845 can kaybı

Globo.com sitesinin Brezilya Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre, ülkede 845 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 15 bin 662'ye çıktı.

Ülkedeki vaka sayısı 15 bin 288 artarak 233 bin 511'e ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldmeter internet sitesine göre, Latin Amerika'da vaka ve ölü sayıları bakımından Kovid-19'un en yoğun görüldüğü Brezilya, dünyada en fazla vaka görülen 5. ülke konumunda bulunuyor.