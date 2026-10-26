Son dakika...Brezilya'da seçimin kazananı Lula da Silva oldu! Bolsonaro, sonuçları tanımadığını duyurdu

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Ulusal basına göre Brezilya'da devlet başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre İşçi Partisi (PT) adayı Luiz Inacio Lula da Silva kazanırken, ülkenin ekonomik kalbi sayılan eyaletlerde ise sağ kanat üstünlüğünü pekiştirdi.

Muhafazakar adaylar, Acre, Amazonas ve Espirito Santo eyaletlerinin yanı sıra başkent Brazilya'nın bulunduğu Federal Bölge'de de rakiplerini geride bırakarak seçimi kazandı.

Brezilya'nın nüfus ve ekonomi bakımından önde gelen Sao Paulo, Minas Gerais ve Rio de Janeiro eyaletlerinde eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekli adaylar ilk turda yönetimi garantilemişti.

Devlet başkanlığı seçimini kaybeden Flavio Bolsonaro'nun yakın müttefiki Douglas Ruas'ın Rio de Janeiro'daki valilik zaferinin de kesinleşmesiyle sağ muhalefet, ülkenin en büyük üç eyaletindeki yerel iktidarını korudu.

Haberin Devamı

Öte yandan, Lula da Silva'nın partisi PT'nin adayı, ülkenin kuzeydoğusundaki Rio Grande do Norte eyaletinde Bolsonaro destekli rakibini geride bırakarak seçimi kazandı.

Ülkenin en yoksul bölgesi ve solun önemli seçim merkezlerinden biri olan Kuzeydoğu'da, PT adayları ilk turda Bahia, Ceara ve Piaui eyaletlerinde seçimi kazanmıştı.

Gözden Kaçmasın Rusya, barış görüşmeleri için tarih verdi Haberi görüntüle

BOLSONARO, SONUÇLARI TANIMADIĞINI DUYURDU

Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda resmi olmayan sonuçlara göre Luiz Inacio Lula da Silva'ya yenilen sağcı aday Flavio Bolsonaro, sonuçları tanımadığını ve seçimlerin iptali için yargıya başvuracağını açıkladı.

Ulusal basında çıkan habere göre, Bolsonaro, talebine gerekçe olarak Federal Yüksek Mahkeme (STF) Yargıcı Cristiano Zanin'in oy verme süresini 2 saat uzatma kararını gösterdi.

Seçim sonucunu tanımayacağını vurgulayan Bolsonaro, "Bugün yaşananlar normal bir durum değildi. Kabul edilemez bir şeydi. Tarihte ilk kez, tek bir kalemde oyunun kuralları değiştirildi. Farklı eyaletlerdeki Brezilyalılar arasındaki eşitlik ilkesi tamamen ihlal edildi. Sandıkların yeniden açılmadığı eyaletlerde ne kadar oy alabileceğimi asla bilemeyeceğim. Seçimleri bu gerçekleşme biçimiyle tanımak imkansızdır. Sonuçların iptalini talep edeceğim." ifadelerini kullandı.



Haberin Devamı

Basına göre, Bolsonaro kanadından gelen itiraz ve şikayetlere rağmen, oy verme süresinin uzatılması talebinin aslında kendi seçim kampanyası ekibi tarafından Yüksek Seçim Mahkemesi'ne (TSE) iletildiği ortaya çıktı.

Bolsonaro'nun ekibi, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Parana, Sao Paulo ve Santa Catarina eyaletlerindeki bazı belediyelerde oy verme saatlerinin uzatılması için TSE'ye resmi başvuruda bulunmuştu.

"BREZİLYA KİMSENİN ARKA BAHÇESİ DEĞİLDİR"

Brezilya'da devlet başkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan 81 yaşındaki Luiz Inacio Lula da Silva, seçim zaferinin ardından Sao Paulo kentindeki özel bir otelde seçmenlerine hitap etti.

Haberin Devamı

Bu görev süresinin ardından tekrardan aday olmayacağını belirten Lula da Silva, destekçilerine teşekkür ederek, "Tüm bunları size borçluyum. Brezilya demokrasisini kurtardı, seçimi dürüstlük, milliyetçilik ve demokrasi kazandı. Brezilya kimsenin arka bahçesi değildir ve olmayacaktır." dedi.

Siyasi kariyerindeki bu dönüm noktasına değinen Lula da Silva, "Büyük bir gurur duyuyorum. Çünkü bu ülkede üniversite diploması olmadan dört kez demokratik yollarla seçilen tek devlet başkanıyım." diye konuştu.

Lula da Silva, eğitim alanındaki projelere devam edeceğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu ülkede liseye kadar tam gün eğitimi yaygınlaştıracağız. Lise düzeyinde eğitim tasarruf teşviki programını genel kapsama alacağız ve üniversitede eğitim tasarruf teşviki programını hayata geçireceğiz. Amerikan yapay zekasına bağımlı olmak istemiyorum. Ülkede veri merkezleri kurmak için yenilenebilir enerji potansiyelimizden yararlanarak Brezilya'ya özgü bir yapay zeka geliştirmek istiyorum."

Haberin Devamı

İklim değişikliğiyle mücadele ve Amazon Ormanları'nın korunmasına ilişkin verileri de paylaşan Lula da Silva, "Bu yıl, bu ülkede ormansızlaşmayı üst üste dört yıl boyunca azaltmayı başardığımız ilk yıl olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Lula da Silva, dijital mecralarda işlenen suçlar ve teknoloji devlerinin seçimlere müdahalesi konusunda uyarıda bulunarak, "Dijital dünyada işlenen bir suçun gerçek hayattaki bir suçla aynı muameleyi görmesi gerektiği bilincine varamıyor olmamız kabul edilemez. Ülkemize vergi ödemeden milyonlarca dolar kazanan ve bu ülkedeki oyları ve seçim sonuçlarını yönlendirmeye çalışan devasa şirketlerin varlığına izin veremeyiz." diye konuştu.

Haberin Devamı

Zorluklara rağmen sandık başına giden yaşlı seçmenlere de teşekkür eden Lula da Silva, "Bugün oy kullanabilmek için torunlarının kucağında taşınan birçok insanın görüntüsünü izledim. Hareket edemeyen, kanser hastası olan ya da başka hastalıklarla mücadele eden bu insanlar, her şeye rağmen gidip oylarını kullandılar." dedi.



TARTIŞMA

Brezilya'da oy verme işleminin resmi olarak tamamlandığı saat 17.00 sınırında alınan son dakika kararı, seçim sandıklarında karmaşaya yol açmıştı.

Sürenin uzatıldığı açıklandığı sırada ülke genelindeki sandıkların büyük bölümü kapanmış durumdaydı. Tepkiler üzerine açıklama yapan mahkeme yetkilileri, uzatma kararının yalnızca henüz kapanmamış seçim merkezlerini kapsadığını bildirmişti.

TSE Yargıcı Cristiano Zanin, Devlet Başkanı Lula da Silva'nın seçim ekibinin toplu taşımadaki kısıtlamalar ve ulaşım sorunları nedeniyle yaptığı oy verme süresini 2 saat uzatma talebini kabul etmişti.

Sandıkların yüzde 99,89’unun açıldığı verilere göre, Lula da Silva geçerli oyların yüzde 51,77’sini alarak zafer ilan ederken, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun oğlu Flavio Bolsonaro ise yüzde 48,23’te kaldı.