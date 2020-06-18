Son dakika! Brezilya ve Meksika'dan korkutan Covid-19 sayÄ±larÄ± gelmeye devam ediyor

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 770 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n verilerine gÃ¶re, Ã¼lkede son 24 saatte yeni tip koronavirÃ¼s (Covid-19) kaynaklÄ± can kaybÄ± 770 artarak 19 bin 80'e yÃ¼kseldi.

Ãœlkede, Covid-19 vaka sayÄ±sÄ± da 4 bin 930 artÄ±ÅŸla 159 bin 793'e Ã§Ä±ktÄ±.

VirÃ¼se yakalandÄ±ktan sonra iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± 119 bin 355 olarak kaydedildi.

Meksika'da Covid-19 nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin gÃ¼nlÃ¼k sayÄ±sÄ± ilk kez 27 MayÄ±s'ta 500'Ã¼ aÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Ãœlkede ilk vaka 28 Åžubat'ta saptanmÄ±ÅŸ, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kiÅŸi virÃ¼s nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti.

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BREZÄ°L'YADAN KORKUTAN KORONAVÄ°RÃœS Ã–LÃœM SAYISI

Brezilya'da son 24 saatte yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle 1269 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Yeni tip koronavirÃ¼s (Covid-19) salgÄ±nÄ±ndan en Ã§ok etkilenen ikinci Ã¼lke Brezilya'da, virÃ¼s nedeniyle son 24 saatte 1269 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Brezilya SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n verilerine gÃ¶re, 1269 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesiyle Ã¼lkedeki virÃ¼s kaynaklÄ± Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 46 bin 510'a, vaka sayÄ±sÄ± da 32 bin 188 artarak 955 bin 377'ye yÃ¼kseldi.

YaklaÅŸÄ±k 46 milyon nÃ¼fuslu, Ã¼lkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 191 bin 517 vaka ve 11 bin 521 virÃ¼s kaynaklÄ± Ã¶lÃ¼mle Ã¼lkenin salgÄ±ndan en Ã§ok etkilenen bÃ¶lgesi olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.

Sao Paulo'nun ardÄ±ndan salgÄ±ndan en Ã§ok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 8 bin 138 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan virÃ¼s, 86 bin 963 kiÅŸide gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Brezilya, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nda Ä°ngiltere'yi geride bÄ±rakarak dÃ¼nyada "ABD'den sonra en Ã§ok Kovid-19 kaynaklÄ± Ã¶lÃ¼mÃ¼n ve vakanÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼lke" olmuÅŸtu.

NÃ¼fusu 211 milyonu aÅŸan Brezilya, Latin Amerika'da "salgÄ±nÄ±n merkez Ã¼ssÃ¼" olarak nitelendiriliyor.