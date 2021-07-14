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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 14.07.2021 - 14:28 | Son Güncelleme:

Son dakika: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı!

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Son dakika: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı!

Son dakika haberine göre Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hastaneye kaldırıldı. Ülke basınında yer alan haberlerde Bolsonaro'nun karın ağrısı şikayeti ile hastaneye kaldırıldığı bilgisi yer aldı.

CNN Brazil'de yer alan son dakika haberine göre Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hastaneye kaldırıldı.

Uluslararası haber ajansı Reuters ise ismi açıklanmayan bir kaynağın Bolsonaro'nun günün erken saatlerinde başkent Brasilia'daki bir askeri hastaneye kaldırıldığını söylediğini aktardı.

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Ülke basınında yer alan haberlerde Bolsonaro'nun karın ağrısı şikayeti ile hastaneye kaldırıldığı bilgisi yer aldı.

 Aynı haberlerde Bolsonaro'nun son birkaç gündür uzun süreli hıçkırıktan mustarip olduğu bilgisine de yer verildi.

Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Bolsonaro'nun 2018 başkanlık kampanyası sırasında bıçaklanmış ve bağırsaklarından yara almıştı.

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