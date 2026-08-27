'Bosna kasabı' Ratko Mladiç öldü

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Bosnalı Sırp general Ratko Mladiç, 1992-1995 yıllarındaki Bosna savaşında işlediği soykırım suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldığı Lahey'deki Birleşmiş Milletler (BM) gözaltı merkezinde hayatını kaybetti.

Belgrad merkezli Informer TV'nin haberine göre, 84 yaşındaki Mladiç, uzun süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi.

Mladiç, 2017 yılında Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan müebbet hapse mahkûm edilmişti. 2021 yılında mahkemenin kararı temyizde onanmış ve generalin ömür boyu cezaevinde kalması kesinleşmişti.

Soykırım hükümlüsü Ratko Mladiç

Haberin Devamı

BİNLERCE İNSANIN ÖLÜMÜNDEN SORUMLUYDU

Mahkeme, Mladiç'in Temmuz 1995'te Birleşmiş Milletler'in koruma altındaki Srebrenitsa bölgesinde 8 binden fazla Boşnak erkek ve çocuğun katledilmesini bizzat yönettiğine hükmetmişti.

Sırp ve Boşnak savaşının askeri yüzü olarak bilinen Mladiç, siyasi kanatta eski Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Miloşeviç ve Bosnalı Sırp lider Radovan Karadziç ile birlikte anılıyordu. Mladiç, 2011'de yakalanmadan önce tam 10 yıl boyunca firari olarak yaşamıştı.

1990'lardaki çatışmalarda Sırp güçlerine komuta eden general, savaşın en kanlı sayfalarından biri olan Srebrenitsa soykırımında başrol oynamıştı. Mayıs ayında mahkeme, Mladiç'in avukatlarının Sırbistan'da tedavi görmek için geçici tahliye talebini reddetmişti.

SIRBİSTAN SERBEST BIRAKILMASINI İSTEMİŞTİ

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bir hafta önce Lahey Mahkemesi yönetimine Ratko Mladiç'in Sırbistan'da ölmesi için serbest bırakılması talebiyle bir mektup yazdı.

Vucic, Mladiç'in sağlık durumunun ağırlaşmasını gerekçe göstererek, "Bosna Kasabı"nın ülkesine dönmesini talep etmişti. Mahkeme, insanlığa karşı suçlardan hüküm giymiş olması nedeniyle Sırbistan'ın isteğini kabul etmemişti.

Haberin Devamı

MLADİÇ'İN YARGILANMA SÜRECİ

Mladiç, 31 Mayıs 2011'de yargılanmak üzere Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (ICTY) teslim edildi, 16 Mayıs 2012'de başlayan davası, 5-15 Aralık 2016 arasında tarafların son sözlerini söylemesiyle sona erdi.

Mladiç'in davası 530 gün sürdü, dava süresince toplam 591 tanık ifadesine başvuruldu, 9 bin 914 kanıt kabul edildi.

Gözden Kaçmasın Barcelona Kuzey Kıbrıs kararından geri adım attı: Rum tarafı yeni hedefini duyurdu Haberi görüntüle

Eski Sırp komutan Mladiç hakkındaki ilk iddianame, 25 Haziran 1995'te hazırlandı. İlk kez 14 Kasım 1995'te değiştirilen iddianame, 10 Ekim 2002, 1 Haziran 2011 ve 16 Aralık 2011'de yapılan değişikliklerin ardından son halini aldı.

Haberin Devamı

Mladiç, son iddianamedeki 11 maddede sıralanan suçlardan 22 Kasım 2017'de yargılanarak, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

'BOSNA KASABI'NIN SUÇLARI

İddianamedeki 11 maddenin 10'undan suçlu bulunan Mladiç, 1995 yılında Srebrenitsa soykırımının yanı sıra insanlığa karşı suç işlemek (sürgün, yok etme, öldürme, sınır dışı etme ve insanlık dışı eylemler), savaş kanun ve geleneklerini ihlal etmek (öldürme, terör, sivillere karşı hukuka aykırı saldırı ve esir alma) suçlarından ceza aldı.

Mahkeme heyeti, iddianamede yer alan 1992'de Foça, Kljuc, Kotor-Varos, Prijedor, Sanski Most ve Vlasenica şehirlerinde de "soykırım suçu" işlendiği maddesini kabul etmedi.