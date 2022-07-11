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Boris Johnson'un yerine geçecek ismin açıklanacağı tarih belli oldu

#Boris Johnson#İngiltere#Muhafazakar Parti
Boris Johnsonun yerine geçecek ismin açıklanacağı tarih belli oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın istifasının ardından Muhafazakar Parti’nin yeni lideri ve İngiltere Başbakanı 5 Eylül'de açıklanacak.

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İngiltere’de Muhafazakar Parti tarafından yapılan açıklamada, parti üyeleri arasında yapılacak oylamanın ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yerine geçecek kişinin 5 Eylül'de açıklanacağı bildirildi. 1922 Komitesi Başkanı Graham Brady yaptığı açıklamada, parti liderliği için adaylık başvurularının Salı günü alınacağını ve Çarşamba günü de ilk oylama sürecine başlanacağını belirtti.

Muhafazakar Parti tarafından kabul edilen kurallara göre, partinin yeni lideri olmak için Salı günü aday olacak milletvekillerinin, Muhafazakar Parti’deki 358 milletvekilinden 20’sinin desteğini alması gerekiyor. Adayların bir sonraki sürece geçmesi için ise, Çarşamba günü yapılacak ilk oylamada en az 30 oy alması gerekiyor. Bu sayıyı elde edemeyen milletvekilleri Çarşamba günü elenmiş olacak.
Çarşamba günü yerel saatle 13:30 ve 15:30 arasında yapılacak ilk oylamanın ardından sonuçlar aynı gün içinde açıklanacak ve ikinci oylama ise Perşembe günü yapılacak. 5 Eylül'le kadar yalnızca 2 milletvekili kalacak şekilde elemeler devam edecek. Graham Brady, rakamlar yeterince hızlı düşmezse önümüzdeki hafta Pazartesi günü daha fazla oylama yapılacağını söyledi.

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21 Temmuz'a kadar yalnızca 2 adaya indirgenecek olan oylamanın 5 Eylül'de sonuca varacağını söyleyen Brady, bunun yaz boyunca rekabete izin verecek “tamamen makul” bir zaman çizelgesi olduğunu söyledi. Ayrıca, yeni Muhafazakar Parti lideri belirlenene kadar Başbakan Boris Johnson'ın görevine devam edeceği belirtildi.

Şu ana kadar Muhafazakar Parti'nin yeni lideri olmak için 11 milletvekili adaylığını açıkladı. Yeni lider olmak isteyen Muhafazakar Parti üyeleri arasında Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak, Ticaret Bakanı Penny Mordaunt, Muhafazakar Parti Milletvekili Tom Tugendhat, Dışişleri Bakanı Liz Truss, yeni Maliye Bakanı Nadhim Zahawi, Milletler Topluluğu Bakanı Jeremy Hunt, eski İskan ve Topluluklar Dairesi Eşitlik Bakanı Kemi Badenoch, eski Sağlık Bakanı Sajid Javid, İngiltere ve Galler Başsavcısı Suella Braverman, Ulaştırma Bakanı Grant Shapps ve Muhafazakar Parti Milletvekili Rehman Chishti oldu. İçişleri Bakanı Priti Patel'in ise adaylığını koymak üzere düşündüğü öne sürüldü.
İngiltere basınına göre, şu anda Rishi Sunak ve Penny Mordaunt'un diğer Muhafazakar Parti liderlerine göre daha fazla oy alacağı tahmin ediliyor. Oylamanın 2019 liderlik seçimleri sırasında ihtiyaç duyulan 10 oy barajından 20'ye çıkarılmasıyla sonuca daha hızlı ulaşılması planlanıyor.

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#Boris Johnson#İngiltere#Muhafazakar Parti

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