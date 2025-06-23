Son dakika.... Bomba iddia: İran Katar'a haber verdi! El-Udeyd Hava Üssü'nün uydu görüntülerinde dikkat çeken detay

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ABD'nin nükleer tesislerine yönelik saldırılarına misilleme tehdidinde bulunan İran, bugün akşam saatlerinde ABD'nin Orta Doğu’daki en büyük üssü olan El-Udeyd'e füzeli saldırı düzenledi.

Doha merkezinde ve Katar genelinde art arda patlama sesleri duyulurken, kent sakinleri gökyüzünde parlayan cisimleri büyük bir tedirginlikle izledi.

Katar Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki gelişmeler doğrultusunda alınan bir dizi önleyici tedbir kapsamında ülke hava sahasındaki hava trafiğini geçici olarak askıya aldığını duyurdu ve yetkililerin durumu “bölgesel ve uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde” izlediğini açıkladı.



El Udeyd Üssü’nden bir görüntü/AP

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ABD'NİN BÖLGEDEKİ EN BÜYÜK ASKERİ ÜSSÜ: BÖLGESEL KARARGAH KONUMUNDA

Zengin doğalgaz rezervlerine sahip Katar, İran’ın 190 kilometre güneyinde yer alıyor ve ABD’nin bölgedeki en büyük askeri üssü olan El Udeyd Üssü’ne ev sahipliği yapıyor. Bu üs, ABD Savunma Bakanlığı’nın Merkez Komutanlığı’nın bölgesel karargahı olarak işlev görüyor.

UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Geçtiğimiz hafta Planet Labs PBC tarafından yayınlanan uydu görüntülerinde dikkat çeken bir detay, saldırı sonrası yeniden gündeme taşındı. Görüntülerde El Udeyd Üssü’nde olması gereken onlarca ABD askeri uçağı artık pistte değildi.

5 Haziran tarihli uydu görüntüsünde, üste yaklaşık 40 askeri uçak (C-130 Hercules tipi nakliye uçakları ve keşif uçakları dahil) park halindeyken, 19 Haziran’da çekilen bir başka görüntüde sadece üç uçağın kaldığı görüldü.



Katar’a yakın bir diğer ülke olan Bahreyn’de, ABD Beşinci Filosu’na ev sahipliği yapan Amerikan Büyükelçiliği, bazı çalışanlarının geçici olarak uzaktan çalışmaya geçtiğini duyurdu.

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Bahreyn yetkilileri ise daha önce “bölgesel koşulları” gerekçe göstererek çoğu kamu çalışanının ikinci bir duyuruya kadar evden çalışacağını açıklamıştı.

NYT: KATAR'A ÖNCEDEN HABER VERİLDİ

Planlardan haberdar üç İranlı yetkili, ABD'li New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, Tahran'nın saldırılar öncesinde Katarlı yetkililere önceden bilgi verdiğini iddia etti. Kaynaklar bu adımın, can kayıplarını en aza indirmek amacıyla atıldığı belirtirken, İran’ın sembolik olarak ABD’ye karşılık vermesi gerektiğini, ancak bunu tüm taraflara geri adım atma imkânı tanıyacak şekilde gerçekleştirdiğini öne sürdüler.



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İsmi açıklanmayan yetkililer aynı stratejinin 2020’de de uygulandığını, İran’ın üst düzey generalinin suikasta uğramasının ardından Irak’taki bir Amerikan üssüne balistik füze saldırısı düzenlemeden önce Irak’ı da bilgilendirdiğini hatırlattılar.

İRAN NEDEN KATAR'DAKİ ÜSSÜ SEÇTİ? EL UDEYD'İN ÖZELLİĞİ NE?

Katar, İran’a sadece 190 km uzaklıkta ve Basra Körfezi’ne doğrudan kıyısı var.Bu konum, İran, Irak, Suriye, Yemen ve Afganistan gibi sıcak noktalara hızlı müdahale edebilme avantajı sağlıyor.Aynı zamanda Körfez'deki petrol ticaret yolları ve Hürmüz Boğazı'na yakınlığı kritik.

El Udeyd Hava Üssü ise Ortadoğu’daki en büyük Amerikan askeri hava üssü olarak biliniyor. Üs 10 binden fazla Amerikan ve koalisyon askeri barındırabilir, uzun pistleri, ağır bombardıman uçaklarına (B-52, B-1) ve keşif uçaklarına uygundur.





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Katar hükümeti son yıllarda El Udeyd Üssü’nün inşası ve genişletilmesi için milyarlarca dolar harcadı. İki ülke aralarındaki müttefik ilişkisini güçlendirme konusunda hemfikirken, diğer Körfez ülkelerine göre Katar'da ABD karşıtı kamuoyu baskısının çok daha az olması da bu duruma katkı sağlıyor.

Kısacası, Katar’daki üs, lojistik, diplomatik ve stratejik olarak ABD’nin Orta Doğu'daki askeri varlığının merkez üssü haline geldi. İran ABD'ye verdiği ilk yanıtta en stratejik bölgelerden birini seçerek, Washington'a güçlü bir bir mesaj vermiş oldu.