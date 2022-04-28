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Son dakika... BM'den Rusya'ya flaş çağrı

#Rusya#Birleşmiş Milletler#Dünya
Son dakika... BMden Rusyaya flaş çağrı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Rusya'yı, Ukrayna'yı işgali sırasında işlenen olası savaş suçlarıyla ilgili soruşturmalarda Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile işbirliği yapmaya çağırdı.

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24 Şubat'ra Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan Ukrayna savaşı tüm diplomatik girişimlere rağmen son sürat devam ediyor.

Binlerce hayata mal olan savaştan en çok etkilenenler ise kuşkusuz siviller. Resmi rakamlar milyonlarca sivilin evlerini terk etmek zorunda kaldığını gösteriyor.

Ancak bir de o kadar şanslı olmayanlar var. Geçtiğimiz haftalarda Buça'da ortaya çıkan görüntüler sivillerin öldürüldüğünü gözler önüne sermişti.

Konu ile ilgili Birleşmiş Milletler'den (BM) flaş bir çağrı geldi. 

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Rusya'yı, Ukrayna'yı işgali sırasında işlenen olası savaş suçlarıyla ilgili soruşturmalarda Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile işbirliği yapmaya çağırdı. 

Guterres açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Rusya Federasyonu'na UCM ile işbirliğini kabul etmesi ve işbirliği yapması için çağrıda bulunuyorum. Ancak savaş suçları hakkında konuştuğumuzda, suçların en kötüsünün savaşın kendisi olduğunu unutamayız.'

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#Rusya#Birleşmiş Milletler#Dünya

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