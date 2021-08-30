Son dakika: BM'den 'Kuzey Kore' açıklaması

Dünyanın en dışa kapalı ülkesi olan Kuzey Kore'nin nükleer planı deşifre oldu.

Kim Jong-un tarafından yönetilen ülkenin nükleer programını mercek altına alan Birleşmiş Milletler'in nükleer gözlemcisi raporunu yayınladı.

CNN International'da yer alan habere göre, gözlemci kurum, Kuzey Kore'nin plütonyum üretebilen bir bir elektrik santralindeki operasyonlarına yeniden başladığı sonucuna ulaştı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Temmuz ayı başlarında gözlemlenen soğutma suyunun deşarjı gibi ipuçlarının santralin aktif olduğunu gösterdiğini söyledi.

IAEA, Aralık 2018'den bu yana böyle bir kanıtın gözlemlenmediğini bilgisinin de altını çizdi.

Raporda 'Kuzey Kore'nin nükleer programının devam etmesi, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlalidir ve derinden üzüntü vericidir' ifadeleri yer aldı.

AFP'ye konuşan üst düzey bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Washington'un rapordan haberdar olduğunu ve müttefik ülkelerle yakın işbirliği içinde olduğunu söyledi.

Uzmanlar Kuzey Kore yönetiminin bu adımının bölgede yeni bir gerginliğin yaşanması ile sonuçlanabileceği uyarısında bulundu.

2009 yılında Kuzey Kore'den kovulan IAEA müfettişleri o tarihten beri ülkeyi dışarıdan izliyor.

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