Son dakika... BM Genel Sekreteri Guterres'ten tepki çeken paylaşım! Gazze bombalanırken...

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İsrail ordusu, gecenin ilk saatlerinde, Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürdü.

İsrail, Gazze'deki masum insanları yoğun biçimde bombalarken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yaptığı paylaşım ise tepkilere neden oldu.

Thank you to the @BolshoiOfficial for a fantastic performance of La Bayadère tonight.



I strongly believe that art is one of the most powerful ways we can express our joint humanity and build bridges among people and cultures. pic.twitter.com/zPMq6B79aC — António Guterres (@antonioguterres) May 13, 2021

GAZZE SALDIRI ALTINDAYKEN GUTERRES BALE İZLİYORDU

Guterres o saatlerde, sosyal medya hesabından, Bolşoy Balesi'nin yaptığı performans ile ilgili açıklama yaptı.

Guterres paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sanatın, ortak insanlığımızı ifade etmenin insanlar ve kültürler arasında köprüler kurmanın en güçlü yollarından biri olduğuna kuvvetle inanıyorum."

SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK TEPKİ

Guterres'in paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüdü.

Guterres, bunun üzerine bir saat sonra bir tweet daha atarak "Bayram ruhuna saygı duyduğum için, Gazze ve İsrail'deki düşmanlıkların derhal hafifletilmesi ve durdurulması için çağrıda bulunuyorum. Zaten çok fazla masum sivil öldü. Bu çatışma, ancak tüm bölgede radikalleşmeyi ve aşırılığı artırabilir" açıklamasını yaptı.

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