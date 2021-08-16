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Dünya
AA
Haber Giriş: 16.08.2021 - 17:21 | Son Güncelleme:

Son dakika: BM Genel Sekreteri Guterres'ten Afganistan çağrısı

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Son dakika: BM Genel Sekreteri Guterres'ten Afganistan çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma Afganistan'da küresel terör tehdidine karşı birlik olma ve insan haklarının korunması çağrısı yaptı.

BM Güvenlik Konseyi, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından acil toplandı.

Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, tüm dünyanın Afganistan'daki "kaos, kargaşa, belirsizlik ve korkuyu" izlediğini söyledi.

Başta Taliban olmak üzere tüm taraflara itidal çağrısı yapan Guterres, "Şimdi birlik olma zamanı. Uluslararası toplum, Afganistan'da insan haklarının korunması için bir araya gelmeli ve tek ses olmalı." dedi.

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Ülke genelinde insan haklarına yönelik "ürkütücü, ciddi" kısıtlama haberleri geldiğine dikkati çeken Guterres, Afganistan'daki kız çocukları ve kadınların "en karanlık" günlere dönme endişesi taşıdığını belirtti.

Guterres, "Güvenlik Konseyi'ni ve bir bütün olarak uluslararası toplumu, Afganistan'da küresel terör tehdidini bastırmak ve temel insan haklarını korumak için elindeki tüm araçları kullanmaya, birlik olmaya, birlikte çalışmaya ve birlikte hareket etmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

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