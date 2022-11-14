Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika: BM Genel Kurulu'ndan Rusya'nın savaş tazminatı ödemesi kararı çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Ukrayna#Tazminat
Son dakika: BM Genel Kurulundan Rusyanın savaş tazminatı ödemesi kararı çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2022 21:46

Son dakika haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, Rusya'yı tazminat ödemek de dahil olmak üzere Ukrayna'yı işgal ederek uluslararası hukuku ihlal etmekten sorumlu tutmaya çağıran karar, 73’e karşı 94 “lehte” oy ile kabul edildi.

Haberin Devamı

BM Genel Kurulu’nda Rusya aleyhine bir karar daha oy çokluğuyla alındı. Genel Kurul'da yapılan oylamada, Rusya'yı tazminat ödemek de dahil olmak üzere Ukrayna'yı işgal ederek uluslararası hukuku ihlal etmekten sorumlu tutmaya çağıran karar, 73’e karşı 94 “lehte” oy ile kabul edildi. Oylamada 14 ülke çekimser kaldı.

Kararda, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı “yanlış eylemlerinden” kaynaklanan “zarar, kayıp veya yaralanma için uluslararası bir tazminat mekanizması” kurulması ihtiyacı kabul edilerek, BM üyesi ülkelerin Ukrayna ile işbirliği içinde Rusya'nın Ukraynalılar ve hükümete verdiği hasar, kayıp veya yaralanmalara ilişkin iddiaları ve bilgileri belgelemek için “uluslararası bir kayıt” oluşturması tavsiye edildi.

BM Genel Kurul’unda alınan kararların bağlayıcılığı bulunmazken, siyasi baskı özelliği taşıyor. Genel Kurul tarafından kabul edilen son kararda lehte verilen oy sayısı, Ukrayna ile ilgili alınan 5 karara kıyasla şu ana kadarki en düşük desteği gördü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Ukrayna#Tazminat

BAKMADAN GEÇME!

Konaklamada yeni dönem

Konaklamada yeni dönem

#Konaklama
Clio’nun matrah yolculuğu

Clio’nun matrah yolculuğu

#ÖTV
Bali’de en güçlü buluşma G-20 Tanrılar Adası’nda toplanıyor

Bali’de en güçlü buluşma! G-20 Tanrılar Adası’nda toplanıyor

#G20 Liderler Zirvesi

BAKMADAN GEÇME!

Konaklamada yeni dönem

Konaklamada yeni dönem

#Konaklama
Clio’nun matrah yolculuğu

Clio’nun matrah yolculuğu

#ÖTV
Bali’de en güçlü buluşma G-20 Tanrılar Adası’nda toplanıyor

Bali’de en güçlü buluşma! G-20 Tanrılar Adası’nda toplanıyor

#G20 Liderler Zirvesi