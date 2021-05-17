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Dünya
AA
Haber Giriş: 17.05.2021 - 17:38 | Son Güncelleme:

Son dakika: BM Genel Kurulu Filistin gündemiyle toplanacak!

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Son dakika: BM Genel Kurulu Filistin gündemiyle toplanacak!

Son dakika haberine göre BM Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere perşembe günü toplanacak.

Son dakika haberine göre BM Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere perşembe günü toplanacak.

Açıklamayı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır yaptı. Bozkır, işgal altındaki Filistin topraklarındaki vahim durumun görüşüleceğini açıkladı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Birleşmiş Milletleri (BM) İsrail'in Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs'te devam eden saldırılarını derhal durdurması için ivedilikle harekete geçmeye çağırmıştı.

BM'den İsrail'in Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs'te devam eden saldırılarını derhal durdurması için ivedilikle harekete geçmesini isteyen Iştiyye, Orta Doğu Dörtlüsü'ne (Rusya, ABD, BM ve Avrupa Birliği) de işgalin sona ermesi ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması sonucuna ulaştıracak ciddi bir siyasi yolun açılması çağrısında bulunmuştu.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de, İsrail ve Filistin arasında artan gerginlik ve şiddet olaylarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini belirterek, "Ramazan Bayramı'nın hatırına" çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yapmıştı.

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