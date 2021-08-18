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Son dakika: BM duyurdu! Atlantik Okyanusu'nda feci olay: 47 yolcu hayatını kaybetti
Gelen son dakika haberine göre, BM, Kuzey Afrika'nın Atlantik kıyılarından Kanarya Adaları'na giden bir teknedeki arıza sonucu denizde iki hafta susuz ve gıdasız kalan 47 yolcunun hayatını kaybettiğini bildirdi.
BM, Kuzey Afrika'nın Atlantik kıyılarından Kanarya Adaları'na giden bir teknedeki arıza sonucu denizde iki hafta susuz ve gıdasız kalan 47 yolcunun hayatını kaybettiğini bildirdi.
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