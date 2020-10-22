Son dakika: Bir yanda İslam karşıtları öte yanda radikaller... Fransa nereye gidiyor?

Bir yandan radikal unsurların en çok hedef aldığı Avrupa ülkesi olan diğer yandan İslamofobinin ciddi tırmanışta olduğu ve adeta siyasette oyun kurucu halini aldığı Fransa’daki tablo, ülkenin ciddi bir sarmalda olduğuna işaret ediyor.

ŞOKE EDİCİ SALDIRILAR

Geçen cuma günü tarih öğretmeni Samuel Paty’nin, derste Hz. Muhammed karikatürleri gösterdiği gerekçesiyle, Çeçen kökenli bir radikal tarafından başı kesilerek öldürülmesi, faturanın yine tüm Müslümanlara kesilmeye çalışıldığı bir ortam oluşmasına neden oldu. Şu ana kadar sorun çözme potansiyeli düşük politikalar izlenmesi ve gerekli önlemlerin zamanında alınmaması aşırı sağın ekmeğine yağ sürerken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un atmayı düşündüğü adımların bu durumu pekiştirme potansiyeli yüksek. Paty’nin öldürülmesi, başkent Paris’teki Eyfel Kulesi civarında iki Müslüman kadının “Pis Araplar” diye bağıran iki kadın tarafından defalarca bıçaklanması, şiddet gören bir kadının Katolik eşini “İslamcı” diyerek polise şikayet etmesi, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’in ülkedeki marketlerde helal gıda ürünlerine özel reyonların bulunmasından şoke olduğunu açıklaması, aşırı sağcı lider Marine Le Pen’in “savaş yasası” talep etmesi ülkenin içinde bulunduğu ruh halini gösterir nitelikte.

MACRON’UN İSLAM’I YAPILANDIRMA PLANI





Göçmen kabulünün durdurulması, radikalleşme gerekçesiyle fişlenmiş yabancıların sınır dışı edilmesi, aynı durumda olup da çifte vatandaşlığı bulunanların Fransız vatandaşlıklarının düşürülmesi aşırı sağın istekleri arasında yer alıyor. İslamofobinin etkisiyle aşırı sağın her geçen gün zemin kazanması ise, merkez akımların kapsayıcı politika üretmesini giderek zorlaştırıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, “Cumhuriyetin ortağı olması için İslam’ın yapılandırılması gerekiyor” demesi, aralık ayında açıklanması beklenen “İslamcı ayrılıkçı” fikirlerle mücadeleye ilişkin yasa tasarısının içeriğinin şimdiden tartışılmasına neden oluyor. Macron, geçtiğimiz günlerde de “İslam’ın kriz yaşayan bir din” olduğunu öne sürerek tepki çekmişti.

Bilgi notu

Fransa İslamofobi İle Mücadele Kolektifi, Fransa’nın Müslümanlara karşı tutumu nedeniyle BM İnsan Hakları Konseyi’ne başvurdu. Paris yönetimi üç yılda radikalleştiği gerekçesiyle 365 dernek ve camiyi kapattı, 411 yabancıyı sınır dışı etti.