Son dakika..BioNTech ve Pfizer aşısına AB'den onay

Onayın Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması gerekiyor ve ilaç şirketlerinin gelecek yıl için aşılarına ilişkin takip verilerini sunması gerekecek.



Toplantının ardından açıklama yapan Avrupa İlaç Ajansı yetkilisi, BioNTech ve Pfizer aşısının yeni virüse karşı bağışıklık sağlamadığına dair herhangi bir bulgu bulunmadığını ifade etti.

Almanya ve diğer birçok Avrupa ülkesindeki yetkililer, 27 Aralık'ta aşılamaya başlamayı umduklarını söylediler.

Alınan karar aşıyı değerlendirmekten sorumlu EMA bilim insanlarının analizlerini diğer uzmanlara sunduğu ve şirketlerden alınan verileri incelediği kapalı oturumun ardından geldi.



Yetkililer aşının güvenli olup olmadığının anlaşılması için son günlerde olağanüstü çaba harcandığını ve birinci önceliklerinin insan sağlığı olduğunu söyledi.

Ülkelerin aşıyı uygulamaya başlayabilmesi için onayın Avrupa Komisyonu tarafından da onaylanması gerekiyor.



