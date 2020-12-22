MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika... BioNTech/Prizer'ın koronavirüs aşısının adı Comirnaty olarak açıklandı
GeriDünya Son dakika... BioNTech/Prizer'ın koronavirüs aşısının adı Comirnaty olarak açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Haber Giriş: 22.12.2020 - 15:21 | Son Güncelleme:

Son dakika... BioNTech/Prizer'ın koronavirüs aşısının adı Comirnaty olarak açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... BioNTech/Prizer'ın koronavirüs aşısının adı Comirnaty olarak açıklandı
Abone Olgoogle-news

BioNTech, Prizer ile ortak geliştirdiği Kovid-19 aşısının, AB'de "Comirnaty" adı altında pazarlanacağını duyurdu.

BioNTech kurucuları Şahin, Dr. Özlem Türeci ve şirketin CFO'su Sean Marett, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri aşıdaki son duruma ilişkin Mainz'de basın toplantısı düzenledi.

Şahin, İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türüne karşı aşının koruma sağlayıp sağlamadığını şu anda bilmediklerini ifade ederek, BioNTech'in aşısının etkili olacağına dair "bilimsel güveni" olduğunu söyledi.

Şahin,"Ama bunu ancak deney yapılırsa bileceğiz ve veriler için 2 haftaya ihtiyacımız olacak. Aşımızın işe yarama olasılığı nispeten yüksek." dedi.

Virüs mutasyonuna karşı 6 haftada yeni aşı geliştirebileceklerini bildiren Şahin, düzenleyicilerin aşılar kullanılmadan önce aşıdaki değişiklikleri onaylaması gerekebileceğini söyledi.

AŞININ ADI BELLİ OLDU

BioNTech, geliştirilen Kovid-19 aşısının, AB'de "Comirnaty" adı altında pazarlanacağını da duyurdu.

Koronavirüs aşısının mucidi, dünyanın umudu Prof.Uğur Şahinden Hürriyete özel açıklama
Koronavirüs aşısının mucidi, dünyanın umudu Prof.Uğur Şahin'den Hürriyet'e özel açıklama
Prof. Dr. Uğur Şahinden ferahlatan açıklama: Mutasyona uğramış yeni tür üzerinde...
Prof. Dr. Uğur Şahin'den ferahlatan açıklama: Mutasyona uğramış yeni tür üzerinde...
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle