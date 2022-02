Son dakika... Bill Gates'ten Omicron itirafı

Haberin Devamı

2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) milyonlarca cana mal oldu.

Virüs son dönemde Omicron varyantı ile gündemde. Dünya genelindeki baskın tür olan Omicron ile ilgili Bill Gates'ten çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Tarih, 2015 yılında Kovid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirten ve uyarılarda bulunan Gates'i haklı çıkarmıştı.

Almanya’daki Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Gates, Omicron varyantının yüksek düzeyde doğal bağışıklık oluşturduğunu ve aşılardan daha hızlı dünyaya yayıldığını itiraf etti.

Gates açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Ne yazık ki, virüsün kendisi, özellikle de Omicron adı verilen varyantı, bir tür aşıdır, yani hem B-hücresi hem de T-hücresi bağışıklığı yaratır ve aşılar dünya nüfusuna yayılma konusunda bizim yaptığımızdan daha iyi bir iş çıkarmıştır.'

Gates, Afrika'daki anketlerin, insanların yüzde 80'inin ya aşılandığını ya da varyantlardan biriyle enfekte olduğunu gösterdiğini kaydetti.

'ARZ FAZLASINA ULAŞMAK 2 YILIMIZI ALDI'

Buna rağmen, Bill Gates, dünyanın yeterli bir terapötik oluşturmak için çok yavaş hareket ettiğini ve aşı dağıtımında çok yavaş hareket ettiğini vurguladı.

Aşıda arz fazlasına ulaşmanın 2 yılımızı aldığının altını çizen Gates, 'Bir dahaki sefere, bunu iki yıl yerine altı ayda gerçekleştirmek zorundayız' dedi.

YENİ PANDEMİ UYARISI YAPMIŞTI

Gates dün yaptığı açıklamada potansiyel yeni bir pandeminin muhtemelen koronavirüs ailesinden farklı bir patojenden kaynaklanacağını söylemişti.

Gates, 'Bir salgın daha yaşayacağız. Bir dahaki sefere farklı bir patojen olacak' demişti.

Gates, doğru yatırımların şimdi yapılmasının, dünyanın yeni pandemi ile daha iyi mücadele etmesine yardımcı olacağını da sözlerine eklemişti.

Avustralya’nın koronavirüs ile mücadelesini örnek gösteren Gates, 'Eğer her ülke Avustralya’nın yaptığını yapsaydı şu an bir salgın yaşanmıyor olurdu' demişti.

How to Prevent the Next Pandemic (Bir Sonraki Pandemi Nasıl Önlenir) isimli kitabın 3 Mayıs'ta çıkacağını belirten Gates geçtiğimiz hafta kaleme aldığı yazısında şu ifadelere yer vermişti;

'Kitapta, yalnızca gelecekteki pandemileri durdurmak için değil, aynı zamanda bu süreçte dünyadaki herkes için daha iyi sağlık hizmeti sağlamak için atabileceğimiz belirli adımları ortaya koyuyorum. Bu salgından öğrenebileceğimiz dersleri, hayat kurtarmak için ihtiyaç duyduğumuz yenilikleri ve patojenleri erken ve adil bir şekilde durdurmak için ihtiyaç duyduğumuz yeni araçları özetliyorum.'

KOMPLO TEORİLERİNE KİTAPLA YANIT VERECEK

Kitapta Anthony Fauci ve Tedros Adhanom Ghebreyesus gibi halk sağlığı liderleriyle yaptığım düzenli görüşmelere de yer verdiğini belirten Gates, 'komplo teorilerine konu olmanın nasıl bir şey olduğunu anlatıyorum' dedi.

Gates sözlerine şöyle devam etti;

'Bir daha pandemi yaşamama hedefi hiçbir zaman iddialı değil, ancak aşılarla yaptığımız büyük atılımlar ve solunum yolu hastalıkları hakkında edindiğimiz bilgiler de dahil olmak üzere son iki yılda kaydettiğimiz ilerleme bizi şimdiden harekete geçirdi. Bu yol başarıya giden bir yol. Dünya artık pandemilerin ne kadar ciddi bir şey olduğunu anladı ve ivme bizden yana. Artık kimsenin bulaşıcı bir hastalığın milyonlarca insanı öldürebileceğine veya küresel ekonomiyi durdurabileceğine ikna olmasına gerek yok. Doğru seçimleri ve yatırımları yaparsak, Kovid-19'u son salgın haline getirebiliriz.'