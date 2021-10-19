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Son dakika... Bill Gates için yeni iddia: Kadın çalışana uygunsuz mesajlar attı!

#Bill Gates#Microsoft#Dünya
Son dakika... Bill Gates için yeni iddia: Kadın çalışana uygunsuz mesajlar attı

Son dönemde adı pek çok iddiaya konu olan Bill Gates yine benzer bir haber ile gündemde. Wall Street Journal, Microsoft yöneticilerinin Bill Gates'ten 2008'de kadın çalışana gönderdiği uygunsuz e-postaları sonlandırmasını tavsiye ettiği bildirildi.

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Daha önce taciz ve pedofili suçlamasıyla hapis yatan Jeffrey Epstein ile görüşmesi ile gündeme gelen Microsoft'un kurucusu Bill Gates yine çok konuşulacak bir iddia ile gündemde.

Gates'in 2008'de bir kadın çalışanına uygunsuz e-postalar gönderdiği öne sürüldü. Wall Street Journal’ın haberine göre, şirket yöneticileri 2008'de Gates’i orta düzey bir kadın personele gönderdiği uygunsuz e-postalar nedeniyle uyardılar ve bu iletişimi durdurmasını tavsiye ettiler.

Wall Street Journal (WSJ) tarafından yayınlanan iddialar, Gates'in Microsoft'ta çalışırken yaptığı olası suiistimallere ışık tutan en son iddialar oldu.

WSJ daha önce Gates'in bir çalışanla geçmişte yaşadığı bir ilişki hakkındaki soruşturma sırasında şirketin yönetim kurulundan ayrıldığı iddialarını sayfasına taşımıştı.

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2020'de görevinden ayrıldığında Gates, hayır işlerine odaklanmak için istifa ettiğini söylemişti. Ancak WSJ raporu, Microsoft'taki yönetim kurulu üyelerinin, Gates'in bir kadın çalışanla yaşadığı iddia edilen uygunsuz bir ilişkiyi araştırdığı bilgisine yer vermişti.

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Yeni rapor, Gates'in kadın çalışanına e-posta yoluyla uygunsuz teklifler yaptığını iddia ediyor. Aynı rapora göre, o sırada Gates evliydi ve hala Microsoft'ta yönetim kurulu başkanıydı.

Gates, o dönemde Microsoft’da üst düzey yöneticiler olan Brad Smith ve Lisa Brummel tarafından uyarıldı. Aynı habere göre, Gates iletişimin kötü niyetli olduğunu kabul etti ve buna bir son vereceğini söyledi.

SÖZCÜSÜ YALANLADI

Gates'in bir sözcüsü Guardian'a yaptığı açıklamada, eski yöneticinin uygunsuz e-posta iletişimlerine karıştığı yönündeki haberi yalanladı.

Sözcü, 'Bu iddialar, doğrudan bilgisi olmayan ve önemli çıkar çatışmaları olan kaynaklardan gelen söylentilerdir' dedi.

Gates, 1975'te Microsoft'u kurdu ve dünyanın en zengin insanlarından biri haline geldi. Gates ve eşi Melinda Gates, yaklaşık 30 yıllık birlikteliğin ardından Ağustos ayında boşandı.

Çift, birlikte kurdukları hayırseverlik örgütü Bill ve Melinda Gates Vakfı'na hala ortak başkanlık ediyor.

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